Швидкий розвиток Ель-Ніньо прискорить глобальне потепління

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Синоптики тепер очікують, що помірний Ель-Ніньо, кліматична картина, що характеризується вищою, ніж зазвичай, температурою поверхні моря, розвинеться цього літа, що призведе до радикальних змін у погодних умовах у всьому світі.

Три роки поспіль Ла-Нінья, при якому температура поверхні моря в тропічній частині Тихого океану була нижчою, ніж зазвичай, змінилося швидким переходом у стан Ель-Ніньо.

Останній глобальний рекорд було зафіксовано у 2016 році, який також був роком Ель-Ніньо. З того часу планета продовжує нагріватися: останні вісім років були найтеплішим періодом за історію спостережень. І лише за останні кілька тижнів температура океану досягла безпрецедентного рівня.

Кліматична картина океану та атмосфери також змінює погоду по всьому світу, припиняючи такі необхідні дощі для десятків мільйонів людей та приносячи повені в інші райони.

Ель-Ніньо може призвести до більш посушливих, ніж у середньому, умов у деяких частинах східної Австралії, вологих умов у Східній Африці, а також призвести до багатьох змін у Північній Америці восени та взимку.

Як правило, комп'ютерні моделі менш точні в прогнозуванні явищ Ель-Ніньо навесні, що відомо як «бар'єр весняного прогнозування».

Крім того, пасати зі сходу на захід у деяких частинах екваторіальної тропічної частини Тихого океану дещо ослабли, що є ключовим фактором для запуску Ель-Ніньо та його підтримки.

Модельні прогнози схиляються до того, що до осені та зими Ель-Ніньо буде від помірного до сильного, зазначає Зік Хаусфатер, керівник дослідження клімату в компанії веб-платежів Stripe. Він зазначив, що ці події можуть підвищити глобальну температуру приблизно на 0,2°C, окрім більшої довгострокової тенденції потепління, викликаної діяльністю людини.

«Хоча ще зарано говорити напевно, цілком імовірно, що 2024 рік буде найтеплішим за всю історію спостережень. Наскільки тепло залежатиме від того, як довго зберігатимуться умови Ель-Ніньо», - сказав Хаусфатер.

Один з потенційно позитивних аспектів Ель-Ніньо полягає в тому, що вони, як правило, знижують, але не усувають активність ураганів в Атлантичному океані за рахунок посилення вітрів у верхніх шарах атмосфери, які можуть розірвати шторми, що зароджуються, на частини.

Додамо

Так званий супер-Ель-Ніньо 2015-2016 років збігся з переговорами та прийняттям Паризької угоди.

Майбутній кліматичний саміт ООН у Дубаї, який розпочнеться у листопаді, перевірить, чи зможуть країни взяти на себе агресивніші короткострокові цілі зі скорочення викидів.