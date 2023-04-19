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Быстрое развитие Эль-Ниньо ускорит глобальное потепление

Быстрое развитие Эль-Ниньо ускорит глобальное потепление

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 апреля. УНН. Эксперты по климату сообщили Axios, что двойной удар природных климатических циклов и антропогенного изменения климата, вероятно, сделает следующий год самым теплым на Земле за всю историю наблюдений, пишет УНН.

Детали

Синоптики теперь ожидают, что умеренный Эль-Ниньо, климатическая картина, характеризующаяся более высокой, чем обычно, температурой поверхности моря, разовьется этим летом, что приведет к радикальным изменениям в погодных условиях во всем мире.

Три года подряд Ла-Нинья, при котором температура поверхности моря в тропической части Тихого океана была ниже, чем обычно, сменилось быстрым переходом в состояние Эль-Ниньо.

Последний глобальный рекорд был зафиксирован в 2016 году, который также был годом Эль-Ниньо. С тех пор планета продолжает нагреваться: последние восемь лет были самым теплым периодом за всю историю наблюдений. И только за последние несколько недель температура океана достигла беспрецедентного уровня.

Климатическая картина океана и атмосферы также меняет погоду по всему миру, прекращая столь необходимые дожди для десятков миллионов людей и принося наводнения в другие районы.

Эль-Ниньо может привести к более засушливым, чем в среднем, условиям в некоторых частях восточной Австралии, влажным условиям в Восточной Африке, а также привести к многим изменениям в Северной Америке осенью и зимой.

Как правило, компьютерные модели менее точны в прогнозировании явлений Эль-Ниньо весной, что известно как «барьер весеннего прогнозирования».

Кроме того, пассаты с востока на запад в некоторых частях экваториальной тропической части Тихого океана несколько ослабли, что является ключевым фактором для запуска Эль-Ниньо и его поддержания.

Модельные прогнозы склоняются к тому, что к осени и зиме Эль-Ниньо будет от умеренного до сильного, отметил Зик Хаусфатер, руководитель исследования климата в компании веб-платежей Stripe. Он отметил, что эти события могут повысить глобальную температуру примерно на 0,2°C, помимо более долгосрочной тенденции потепления, вызванной деятельностью человека.

«Хотя еще рано говорить наверняка, вполне вероятно, что 2024 год будет самым теплым за всю историю наблюдений. Насколько тепло будет зависеть от того, как долго будут сохраняться условия Эль-Ниньо», - сказал Хаусфатер.

Один из потенциально положительных аспектов Эль-Ниньо заключается в том, что они, как правило, снижают, но не устраняют активность ураганов в Атлантическом океане за счет усиления ветров в верхних слоях атмосферы, которые могут разорвать зарождающиеся штормы на части.

Добавим

Так называемый супер-Эль-Ниньо в 2015-2016 годах совпал с переговорами и принятием Парижского соглашения.

Предстоящий климатический саммит ООН в Дубае, который начнется в ноябре, проверит, смогут ли страны взять на себя более агрессивные краткосрочные цели по сокращению выбросов.

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