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Актуальное
Португалия вслед за Испанией побила апрельский температурный рекорд

Португалия вслед за Испанией побила апрельский температурный рекорд

Киев • УНН

 • 439049 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Материковая часть Испании и Португалия побили температурные рекорды за апрель. Обе страны страдают из-за необычно ранней жары, которая повысила риск лесных пожаров. Об этом информирует AFP, пишет УНН.

Детали

Температура ртутного столба достигла 38,8 градусов по Цельсию в аэропорту южного испанского города Кордова в четверг, побив предыдущий рекорд апреля в 38,6 градусов, сообщило национальное бюро погоды AEMET.

В соседней Португалии температура в городе Мора достигла 36,9°C в четверг, побив рекорд 36°C, установленный в апреле 1945 года в городе Пиньяу, сообщило метеорологическое агентство IPMA.

В то время как температура в Португалии начала падать в пятницу, жара сохранялась на большей части территории Испании, а в Кордове температура воздуха достигала 36 градусов по Цельсию.

Необычно ранняя волна тепла была вызвана массой очень горячего и сухого воздуха, поступающего из Африки.

Палящие температуры вызвали предупреждения о высоком риске лесных пожаров и ухудшение условий засухи, из-за которых некоторые фермеры в Испании уже в этом году не сеяли семена.

Правительство Испании заявило, что начнет свою кампанию по наблюдению за лесными пожарами в пятницу, на полтора месяца раньше, чем обычно, из-за раннего наступления высоких температур.

По данным Европейской информационной системы лесных пожаров, в этом году пожары уничтожили около 54 000 гектаров земли в Испании. В прошлом году Испания пережила самый жаркий год с начала регистрации: по данным ООН, почти 75% ее земель подвержены опустыниванию из-за изменения климата.

Водохранилища страны наполовину заполнены, а профсоюз фермеров COAG заявляет, что 60% сельскохозяйственных угодий «задыхаются» из-за отсутствия осадков.

Испания является крупнейшим в мире экспортером оливкового масла и ключевым источником фруктов и овощей в Европе.

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