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В Іспанії та Португалії безпрецедентна посуха за останні 1200 років

В Іспанії та Португалії безпрецедентна посуха за останні 1200 років

Київ • УНН

 • 435335 перегляди

КИЇВ. 4 липня. УНН. Згідно з дослідженням, опублікованим у понеділок, деякі частини Португалії та Іспанії є найпосушливішими за останні тисячу років через систему атмосферного високого тиску, спричинену зміною клімату, і попереджають про серйозні наслідки для виробництва вина та оливок. Про це УНН пише з посиланням на AFP.

Деталі

Азорський максимум, область високого тиску, що обертається за годинниковою стрілкою над частинами Північної Атлантики, дуже впливає на погоду та довгострокові кліматичні тенденції в Західній Європі.

Але в новому дослідженні моделювання, опублікованому в журналі Nature Geoscience, дослідники зі Сполучених Штатів виявили, що ця система високого тиску різко змінилася за останнє століття, і що ці зміни клімату Північної Атлантики безпрецедентні за останнє тисячоліття.

Використовуючи моделювання клімату протягом останніх 1200 років, дослідження показало, що ця система високого тиску почала зростати.

Потім автори вивчили докази рівнів опадів, що збереглися протягом сотень років у португальських сталагмітах, і виявили, що з розширенням Азорського високогір'я зими в західній частині Середземномор'я стали більш сухими.

У дослідженні наводяться прогнози про те, що рівень опадів може впасти ще на 10-20 відсотків до кінця цього століття, що, за словами авторів, зробить іберійське сільське господарство одним із найуразливіших у Європі.

Вони попереджають, що Азорські острови продовжуватимуть розширюватися протягом 21 століття в міру зростання рівня парникових газів, що призведе до збільшення ризику посухи на Піренейському півострові і загрожує ключовим культурам.

Тим часом дослідники передбачили 30-відсоткове падіння виробництва оливок у регіонах на півдні Іспанії до 2100 року.

Винороби вже шукають способи адаптуватися до клімату, наприклад, переміщують виноградники на велику висоту і експериментують з більш стійкими до спеки сортами.

Минулого року вчені виявили, що сильні весняні заморозки, що занапастили виноградні лози у Франції, стали ймовірнішими через зміну клімату: рослини раніше дають урожай і, отже, більш схильні до пошкоджень.

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