В Испании и Португалии беспрецедентная засуха за последние 1200 лет

КИЕВ. 4 июля. УНН. Согласно исследованию, опубликованному в понедельник, некоторые части Португалии и Испании являются самыми засушливыми за последние тысячу лет из-за системы атмосферного высокого давления, вызванной изменением климата, и предупреждают о серьезных последствиях для производства вина и оливок. Об этом УНН пишет со ссылкой на AFP.