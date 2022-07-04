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В Испании и Португалии беспрецедентная засуха за последние 1200 лет

В Испании и Португалии беспрецедентная засуха за последние 1200 лет

Киев • УНН

 • 435329 просмотра

КИЕВ. 4 июля. УНН. Согласно исследованию, опубликованному в понедельник, некоторые части Португалии и Испании являются самыми засушливыми за последние тысячу лет из-за системы атмосферного высокого давления, вызванной изменением климата, и предупреждают о серьезных последствиях для производства вина и оливок. Об этом УНН пишет со ссылкой на AFP.

Детали

Азорский максимум, область высокого давления, вращающаяся по часовой стрелке над частями Северной Атлантики, оказывает большое влияние на погоду и долгосрочные климатические тенденции в Западной Европе.

Но в новом исследовании моделирования, опубликованном в журнале Nature Geoscience, исследователи из Соединенных Штатов обнаружили, что эта система высокого давления резко изменилась за последнее столетие, и что эти изменения климата Северной Атлантики беспрецедентны за последнее тысячелетие.

Используя моделирование климата за последние 1200 лет, исследование показало, что эта система высокого давления начала расти.

Потом авторы изучили доказательства уровней осадков, сохранившихся в течение сотен лет в португальских сталагмитах, и обнаружили, что с расширением Азорского высокогорья зимы в западной части Средиземноморья стали более сухими.

В исследовании приводятся прогнозы о том, что уровень осадков может упасть еще на 10-20 процентов к концу этого столетия, что, по словам авторов, сделает иберийское сельское хозяйство одним из самых уязвимых в Европе.

Они предупреждают, что Азорские острова будут продолжать расширяться в течение 21 века по мере роста уровня парниковых газов, что приведет к увеличению риска засухи на Пиренейском полуострове и чревато ключевым культурам.

Тем временем исследователи предусмотрели 30-процентное падение производства оливок в регионах на юге Испании к 2100 году.

Виноделы уже ищут способы адаптироваться к климату, например, перемещают виноградники на большую высоту и экспериментируют с более устойчивыми к жаре сортами.

В прошлом году ученые обнаружили, что сильные весенние заморозки, погубившие виноградные лозы во Франции, стали вероятнее из-за изменения климата: растения раньше дают урожай и, следовательно, более подвержены повреждениям.

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