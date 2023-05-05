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Зміна клімату зробила рекордно високу середземноморську спеку в 100 разів більш вірогідною - дослідження

Зміна клімату зробила рекордно високу середземноморську спеку в 100 разів більш вірогідною - дослідження

Київ • УНН

 • 1195468 перегляди

КИЇВ. 5 травня. УНН. Нове дослідження показало, що рекордна хвиля тепла, що охопила південну Європу і Північну Африку минулого місяця, стала "як мінімум у 100 разів ймовірнішою" через кліматичну кризу. Про це пише The Independent, передає УНН.

Деталі

В Іспанії, Португалії, Марокко та Алжирі наприкінці квітня спостерігалася температура близько 40 градусів за Цельсієм, що на 20 градусів вище, ніж зазвичай для цієї пори року.

За даними World Weather Attribution (WWA), коаліції міжнародних вчених, екстремальна спека була б "статистично неможливою" за відсутності глобального потепління, спричиненого діяльністю людини.

Дослідження аномальної спеки, як і інші дослідження, що проводяться WWA, дає кількісну оцінку ролі, яку зміна клімату грає в екстремальних явищах, шляхом аналізу даних про погоду та комп'ютерні моделі.

Зміна клімату зробила квітневу хвилю тепла принаймні у 100 разів ймовірнішою — з температурою на 3,5 градуси Цельсія вище — ніж якби світ не нагрівався на 1,2°C з 1800-х років.

Дослідження також показало, що екстремальні температури у Середземномор'ї зростають швидше, ніж передбачають кліматичні моделі.

Ця несезонна спека послідувала за тривалою посухою в деяких частинах Європи, яка призвела до виснаження водосховищ, знищення посівів та сприяла спалахам великих лісових пожеж.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, хвилі тепла стали причиною 4000 смертей в Іспанії та понад 1000 смертей у Португалії у 2022 році.

За даними ВООЗ, у середньому 262 особи щорічно помирають від сильної спеки в Алжирі. У Марокко в середньому щорічно реєструється 250 смертей, а Тунісі — 116.

На глобальному рівні кліматична криза викликає інтенсивніші та частіші хвилі тепла, які приходять на початку року, і експерти з клімату закликають до більшої готовності.

"Хвилі тепла на початку сезону, як правило, більш смертоносні, оскільки люди ще не підготували свої будинки або не акліматизувалися до літніх температур", - сказав Руп Сінгх, старший радник з кліматичних ризиків у Кліматичному центрі Червоного Хреста та Червоного Півмісяця.

"Наприклад, в Іспанії ми побачили, що заходи щодо адаптації до спеки були вжиті раніше, ніж зазвичай, і це саме той тип адаптивної теплової дії, який нам потрібно більше бачити, щоб зменшити смертність від спеки".

А з настанням літа сильна спека, ймовірно, стане постійною загрозою для Середземномор'я.

"Середземномор'я - один з найбільш уразливих до зміни клімату регіонів Європи", - сказала Фрідеріка Отто, старший викладач кліматології Інституту зміни клімату Грентема та співзасновник WWA.

"У регіоні вже спостерігається дуже сильна і тривала посуха, і ці високі температури в той час року, коли мають йти дощі, погіршують ситуацію".

Додамо

Минулого місяця температурні рекорди було побито в дюжині країн Азії, а в Індії та Таїланді було зареєстровано випадки смерті від теплового удару.

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