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Изменение климата сделало рекордно высокую средиземноморскую жару в 100 раз более вероятной - исследование

Изменение климата сделало рекордно высокую средиземноморскую жару в 100 раз более вероятной - исследование

Киев • УНН

 • 1195462 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. Новое исследование показало, что рекордная волна тепла, охватившая южную Европу и Северную Африку в прошлом месяце, стала "как минимум в 100 раз более вероятной" из-за климатического кризиса. Об этом пишет The Independent, передает УНН.

Детали

В Испании, Португалии, Марокко и Алжире в конце апреля наблюдалась температура около 40 градусов по Цельсию, что на 20 градусов выше, чем обычно для этого времени года.

По данным World Weather Attribution (WWA), коалиции международных ученых, экстремальная жара была бы "статистически невозможной" при отсутствии глобального потепления, вызванного деятельностью человека.

Исследование аномальной жары, как и другие исследования, проводимые WWA, дает количественную оценку роли, которую изменение климата играет в экстремальных явлениях, путем анализа данных о погоде и компьютерные модели.

Изменение климата сделало апрельскую волну тепла по крайней мере в 100 раз более вероятной — с температурой на 3,5 градуса Цельсия выше — чем если бы мир не нагревался на 1,2°C с 1800-х годов.

Исследование также показало, что экстремальные температуры в Средиземноморье растут быстрее, чем предсказывают климатические модели.

Эта несезонная жара последовала за длительной засухой в некоторых частях Европы, которая привела к истощению водохранилищ, уничтожению посевов и способствовала вспышкам крупных лесных пожаров.

По данным Всемирной организации здравоохранения, волны тепла стали причиной 4000 смертей в Испании и более 1000 смертей в Португалии в 2022 году.

По данным ВОЗ, в среднем 262 человека ежегодно умирают от сильной жары в Алжире. В Марокко в среднем ежегодно регистрируется 250 смертей, а Тунисе — 116.

На глобальном уровне климатический кризис вызывает более интенсивные и частые волны тепла, которые приходят в начале года, и эксперты по климату призывают к большей готовности.

"Волны тепла в начале сезона, как правило, более смертоносны, поскольку люди еще не подготовили свои дома или не акклиматизировались к летним температурам", - сказал Руп Сингх, старший советник по климатическим рискам в Климатическом центре Красного Креста и Красного Полумесяца.

"Например, в Испании мы увидели, что меры по адаптации к жаре были приняты раньше, чем обычно, и это именно тот тип адаптивного теплового воздействия, который нам нужно больше видеть, чтобы уменьшить смертность от жары".

А с наступлением лета сильная жара, вероятно, станет постоянной угрозой для Средиземноморья.

"Средиземноморье - один из наиболее уязвимых к изменению климата регионов Европы", - сказала Фридерика Отто, старший преподаватель климатологии Института изменения климата Грентема и соучредитель WWA.

"В регионе уже наблюдается очень сильная и длительная засуха, и эти высокие температуры в то время года, когда должны идти дожди, ухудшают ситуацию".

Добавим

В прошлом месяце температурные рекорды были побиты в дюжине стран Азии, а в Индии и Таиланде были зарегистрированы случаи смерти от теплового удара.

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