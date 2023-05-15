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В Канаді спалахнули нові лісові пожежі

В Канаді спалахнули нові лісові пожежі

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 травня. УНН. Канадська провінція Альберта стикається з новими лісовими пожежами через спеку. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Головна нафтовидобувна провінція Канади Альберта зіткнулася зі сплеском лісових пожеж, оскільки на заході Канади панує спека. 

Влада регіону заявила, що вже помітила спалах пожеж та очікує ще більшої небезпеки. 

По всій західній Канаді оголошено спеціальні попередження, і офіційні особи закликали бути пильними, оскільки прогнозована температура в деяких районах досягне 30°С, що на 10-15 градусів вище норми.

"Небезпека лісових пожеж є надзвичайною в більшій частині провінції та продовжуватиме збільшуватися найближчими днями", — сказав представник Служби лісових пожеж Альберти Хосі Сент-Онге.

Станом на суботу, в Альберті було зафіксовано 83 активних лісових пожежі, 21 з яких не контрольовані. Близько 16 500 людей змушені були евакуюватися через небезпеку. 

Очікується, що така спека збережеться ще протягом наступного тижня.

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Нагадаємо

Іспанія заявляє, що планує заборонити роботу на відкритому повітрі під час сильної спеки.

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