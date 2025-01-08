30 тыс. человек эвакуируют на фоне пожара в районе проживания голливудских звезд в США

Бурные лесные пожары, раздуваемые сильным ветром, во вторник охватили богатый район Лос-Анджелеса Пасифик Палисейдс, сжигая дома и заставляя город отдать приказ об эвакуации 30 000 человек, сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

Более 1173 га сгорели на холмах вокруг Палисейдс, богатого прибрежного района с одной из самых дорогих недвижимостей в США, сообщило пожарное управление Лос-Анджелеса во вторник. Причина возгорания неизвестна.

Дым затянул небо над районом, и ожидается, что порывы ветра усилятся ночью, до самого сильного для Южной Калифорнии по меньшей мере за десятилетие.

Пожарные сообщили, что около 13 000 зданий - под угрозой в Палисейдс, где проживают такие голливудские звезды, как Том Хэнкс и Джеймс Вудс. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что "многие здания [уже] разрушены".

Вспыхнули масштабные лесные пожары в районе проживания голливудских звезд в США

Ньюсом объявил чрезвычайное положение, как и мэр Лос-Анджелеса Карен Басс.

После захода солнца Санта-Моника издала приказ об эвакуации из района, ближайшего к пожару в Палисейдс, предупредив жителей о "непосредственной угрозе жизни".

Еще один крупный пожар распространился в Альтадине, к востоку от Пасифик Палисейдс. Пожар, в результате которого сгорело около 162 га, также вызвал эвакуацию.

После того, как во вторник утром вспыхнул пожар, на дорогах, которые змейкой пролегают через каньоны Пасифик Палисейдс, быстро возникли пробки, когда жители поспешили эвакуироваться. По словам очевидцев, многие автомобили также были брошены, поскольку водители бежали пешком к побережью.

Пожарная служба отправила грузовики, чтобы убрать брошенные автомобили, чтобы улучшить доступ к пожарам.

Пожар угрожал вилле Гетти, а некоторые деревья и растения на вершине холма сгорели. Но коллекция произведений искусства и сотрудники музея остались в безопасности, сказал президент музея.

Вертолеты и самолеты сбрасывали воду на пожары, хотя сильный ветер оказался проблемой для самолетов. Коммунальные компании отключили электроэнергию в более чем 8000 домов, чтобы не допустить увеличения риска возгорания из-за оголенных электрических проводов.

Считается, что пожар в Пасифик Палисейдс начался около 10:30 утра по местному времени. Эвакуированные говорят, что он быстро распространился, заставив родителей спешить в школы и забирать своих детей. Некоторые из тех, кто сбежал, говорят, что не могут быть уверены, что дома, которые они покинули, все еще стоят.

По словам пожарных, может пройти несколько дней, прежде чем пожарные возьмут под контроль пожар и еще больше времени, прежде чем людям позволят вернуться домой.

Национальная метеорологическая служба США предупредила о "смертоносных штормах", которые ускорили распространение огня по выжженной местности, где за последние месяцы выпало очень мало осадков.