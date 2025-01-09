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Масштабный пожар в Лос-Анджелесе уничтожил дом сына Байдена

Масштабный пожар в Лос-Анджелесе уничтожил дом сына Байдена

Киев  •  УНН

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Масштабные лесные пожары в Лос-Анджелесе уничтожили около 2000 зданий, включая арендованную виллу Хантера Байдена в Малибу. Среди пострадавших также оказались дома известных актеров, погибло 5 человек.

Лесные пожары в США уничтожили дом, который арендовал сын президента США Джо Байдена Хантер. Об этом пишет DW, передает УНН.

"Масштабный пожар, охвативший Лос-Анджелес и окрестности, унес жизни пяти человек и уничтожил почти 2000 зданий. Около 130 тысяч человек эвакуированы. Работу пожарных осложняет сильный ветер. Над Лос-Анджелесом стоит едкий густой дым, жители вынуждены носить маски. Все школы закрыты, а мероприятия отменены. Сгорел дом, в котором жил сын президента Джо Байдена Хантер", - пишет издание.

Отмечается, что сын Байдена арендовал виллу в Малибу за 16 тыс. долларов в месяц. Также свои дома потеряли актеры Энтони Хопкинс, Джейми Ли Кертис, Адам Броди, Мэнди Мур.

Напомним

Лесные пожары в Калифорнии добрались до Голливудских холмов, где началась эвакуация местных жителей, в Малибу горят дома знаменитостей. В частности, на пляже Малибу полностью сгорел один из домов, принадлежащих актрисе и певице Пэрис Хилтон.

Павел Башинский

Павел Башинский

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