Масштабный пожар в Лос-Анджелесе уничтожил дом сына Байдена

Лесные пожары в США уничтожили дом, который арендовал сын президента США Джо Байдена Хантер. Об этом пишет DW, передает УНН.

"Масштабный пожар, охвативший Лос-Анджелес и окрестности, унес жизни пяти человек и уничтожил почти 2000 зданий. Около 130 тысяч человек эвакуированы. Работу пожарных осложняет сильный ветер. Над Лос-Анджелесом стоит едкий густой дым, жители вынуждены носить маски. Все школы закрыты, а мероприятия отменены. Сгорел дом, в котором жил сын президента Джо Байдена Хантер", - пишет издание.

Отмечается, что сын Байдена арендовал виллу в Малибу за 16 тыс. долларов в месяц. Также свои дома потеряли актеры Энтони Хопкинс, Джейми Ли Кертис, Адам Броди, Мэнди Мур.

Напомним

Лесные пожары в Калифорнии добрались до Голливудских холмов, где началась эвакуация местных жителей, в Малибу горят дома знаменитостей. В частности, на пляже Малибу полностью сгорел один из домов, принадлежащих актрисе и певице Пэрис Хилтон.