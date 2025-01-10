Масштабні пожежі в Лос-Анджелесі: загиблих уже 10
Київ • УНН
У Каліфорнії продовжують вирувати найбільші в історії штату лісові пожежі, які вже забрали 10 життів. Знищено близько 10 000 будівель, десятки тисяч людей евакуйовані.
Декілька великих лісових пожеж продовжують вирувати в окрузі Лос-Анджелес в американському штаті Каліфорнія, щонайменше 10 людей загинули, повідомляє CNN, пише УНН.
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Департамент судово-медичної експертизи округу Лос-Анджелес повідомив, що станом на вечір четверга отримав повідомлення про 10 загиблих унаслідок пожежі.
У відомстві не назвали жодних імен. Усі випадки очікують ідентифікації та правового сповіщення найближчих родичів, повідомили у відомстві.
При цьому офіційні особи попереджають, що фактична кількість жертв залишиться невідомою, поки слідчі не зможуть безпечно дістатися до уражених районів. Десятки тисяч людей потрапили під накази про евакуацію від початку пожеж.
Пожежники досягли прогресу, на тлі того, як вітер у Санта-Ані ослаб, але пориви посилилися по всьому регіону протягом дня. Офіційні особи також розпочали масштабне реагування на нову пожежу поблизу кордону округів Лос-Анджелес та Вентура, що викликала евакуацію. Жителі також борються із забрудненим повітрям та іншими небезпечними умовами.
Близько 10 000 будівель були знищені між прибережною пожежею Палісейдс (Palisades Fire), яка наразі є найбільшою руйнівною з тих, що коли-небудь вразили округ Лос-Анджелес, і пожежею Ітон (Eaton Fire), яка спустошила громади.
Президент США Джо Байден заявив у четвер, що лісові пожежі, що спустошують Лос-Анджелес, були найсильнішими в історії Каліфорнії.
"Це наймасштабніша і найруйнівніша пожежа в історії Каліфорнії", - сказав Байден, якого цитують західні ЗМІ.
Масштабна пожежа у Лос-Анджелесі знищила будинок сина Байдена09.01.25, 18:55 • 29617 переглядiв