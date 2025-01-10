Масштабные пожары в Лос-Анджелесе: погибших уже 10
Киев • УНН
В Калифорнии продолжают бушевать крупнейшие в истории штата лесные пожары, которые уже унесли 10 жизней. Уничтожено около 10 000 зданий, десятки тысяч людей эвакуированы.
Несколько крупных лесных пожаров продолжают бушевать в округе Лос-Анджелес в американском штате Калифорния, по меньшей мере 10 человек погибли, сообщает CNN, пишет УНН.
Детали
Департамент судебно-медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес сообщил, что по состоянию на вечер четверга получил сообщение о 10 погибших в результате пожара.
В ведомстве не назвали никаких имен. Все случаи ожидают идентификации и правового оповещения ближайших родственников, сообщили в ведомстве.
При этом официальные лица предупреждают, что фактическое количество жертв останется неизвестным, пока следователи не смогут безопасно добраться до пораженных районов. Десятки тысяч людей попали под приказы об эвакуации с начала пожаров.
Пожарные достигли прогресса, на фоне того, как ветер в Санта-Ане ослаб, но порывы усилились по всему региону в течение дня. Официальные лица также начали масштабное реагирование на новый пожар вблизи границы округов Лос-Анджелес и Вентура, вызвавший эвакуацию. Жители также борются с загрязненным воздухом и другими опасными условиями.
Около 10 000 зданий были уничтожены между прибрежным пожаром Палисейдс (Palisades Fire), который в настоящее время является самым разрушительным из тех, что когда-либо поражали округ Лос-Анджелес, и пожаром Итон (Eaton Fire), который опустошил общины.
Президент США Джо Байден заявил в четверг, что лесные пожары, опустошающие Лос-Анджелес, были самыми сильными в истории Калифорнии.
«Это самый масштабный и самый разрушительный пожар в истории Калифорнии», - сказал Байден, которого цитируют западные СМИ.
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