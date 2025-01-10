Огонь в Калифорнии уничтожил имения Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и мамы Бейонсе: кто еще пострадал

Калифорнийское побережье охватили масштабные пожары, которые не только уничтожают природу, но и оставляют знаменитостей без роскошных домов. В престижном Малибу огонь разрушил имение светской львицы Пэрис Хилтон, а также роскошные дома актеров Энтони Хопкинса и Джеми Ли Кертис.

УНН рассказывает, кто из известных звезд остался без дома.

Пэрис Хилтон потеряла дом, наблюдая за этим в прямом эфире

Светская львица поделилась со своими поклонниками переживаниями о пожаре в посте в Instagram. Она призналась, что была потрясена до глубины души, увидев, как ее дом у воды сгорел в прямом эфире.

В посте Пэрис описала свои эмоции, признавшись, что чувствовала себя растерянной из-за "немыслимых" разрушений. В то же время она была благодарна за то, что ее семья и домашние любимцы остались в безопасности.

"Мое сердце разбито до неописуемости... Сидеть с семьей, смотреть новости и видеть, как наш дом в Малибу сгорает дотла в прямом эфире, - это то, чего никому не пожелаешь", - написала она.

Она добавила, что этот дом был местом, где они создали много ценных воспоминаний.

"Здесь Феникс (сын звезды - ред.) сделал свои первые шаги, и именно здесь мы мечтали построить жизнь, наполненную совместными мгновениями с Лондон (дочь Пэрис Хилтон - ред.). Хотя потеря невероятно тяжелая, я держусь за благодарность, что моя семья и домашние животные в безопасности. Мое сердце и молитвы со всеми семьями, которых коснулись эти пожары", - написала Пэрис Хилтон.

Мама Бейонсе Тина Ноулз поделилась своей утратой

Тина Ноулз опубликовала сообщение с закатом солнца и отметила, что это был ее любимый уголок.

"Это было мое любимое место, мое святилище, мое священное место счастья. Теперь его нет! Боже благослови всех смелых мужчин и женщин нашего пожарного департамента, которые рисковали своей жизнью в опасных условиях. Мы благодарим вас за вашу преданность и мужество, за то, что спасли так много жизней", - написала Тина.

Она добавила, что ситуация могла бы быть значительно хуже.

Джессика Симпсон

Джессика Симпсон вместе с семьей была вынуждена покинуть свой дом, который стоит 22 миллиона долларов и ранее принадлежал Шэрон и Оззи Осборн. Она поделилась фото в сторис с тяжелыми дымовыми облаками и отметила, что они оставались столько, сколько могли.

Поп-звезда Бритни Спирс также была вынуждена покинуть свой дом из-за пожара.

"Надеюсь, у вас все хорошо! Мне пришлось эвакуироваться из дома, и я еду 4 часа до отеля! Публикую эти милые ботинки, чтобы поднять настроение людям! Большинство, наверное, даже не пользуются своими телефонами! Я не пользовалась телефоном последние два дня, поскольку не было электричества для зарядки, и только сейчас я смогла снова получить доступ к нему! Молюсь, чтобы у вас у всех было все хорошо, и отправляю свою любовь", - написала звезда в Instagram.

Йоланда Хадид тоже потеряла дом

Мать моделей Беллы и Джиджи Хадид, Йоланда, пережила ужасную потерю, когда пожары разрушили ее детский дом. Белла поделилась фото в сторис, где она показала, как ее комната была уничтожена пламенем, а также опубликовала фото разрушений.

Актер Джон Рейли не прокомментировал свою трагедию

Дом актера Джона Рейли был полностью уничтожен огнем. Фото показали, что его большой дом превратился в пепел, но сам актер пока что не прокомментировал эту трагедию.

Рики Лейк поблагодарила спасателей

Телеведущая и актриса Рики Лейк поделилась печальной новостью о потере своего дома, отметив, что это место было ее раем на земле, где она планировала провести старость.

"Мы, наконец, сдались и покинули наш дом в 8:02 вечера. Мы благодарны, что смогли выбраться живыми и невредимыми", - написала телеведущая.

Она поблагодарила за любовь и добрые пожелания.

"Снова прошу молиться за тех, кто пострадал от этого катастрофического события, и помогать, если есть возможность. Благослови наших отважных пожарных и спасателей. Пусть они остаются в безопасности", - добавила Рики Лейк.

Дом актрисы Дженнифер Грей полностью сгорел

Дочь актрисы Дженнифер Грей сообщила, что ее мамин дом полностью сгорел. Она заверила подписчиков, что Дженнифер и ее собака Вини в безопасности, добавив, что нужно больше ценить своих близких.

Джеймса Вудса также не обошла катастрофа

Актер Джеймс Вудс поблагодарил всех, кто переживал за его семью, а затем сообщил, что его дом был уничтожен пожарами. Он отметил, что еще вчера все было в порядке, но сегодня все сгорело.

Брайан Гринберг и Джейми Чанг

Актеры Брайан Гринберг и Джейми Чанг поделились драматическими фото разрушенного дома, добавив, что хотя их дом превратился в пепел, они благодарны пожарным за их отвагу.

Кейт Бекинсейл предложила помощь тем, кто нуждается в укрытии

Актриса Кейт Бекинсейл выразила скорбь из-за потери своего района, где она жила с дочерью большую часть ее детства. Она отметила, что большинство домов, где жили их друзья, теперь разрушены.

"Я плачу за всеми людьми и животными, которые пострадали, многих из них я знаю. Мое сердце разбито за семьи, которые потеряли все, за людей и их животных, не говоря уже о лошадях и диких животных, а также за бизнесы и средства для жизни. Это настоящий ад. Если кто-то из поселка нуждается в укрытии и не имеет моего номера, пожалуйста, свяжитесь со мной в Instagram", - написала актриса.

Мэнди Мур тоже оказалась среди пострадавших

Певица и актриса Мэнди Мур поделилась эмоциями от того, что ее город пострадал от огня. Она отметила, что ее любимые рестораны и школа детей сгорели, но сообщество возьмется за восстановление.

"Я благодарна, что моя семья и животные смогли уехать прошлой ночью, пока не было слишком поздно (и безграничная благодарность друзьям, которые приютили нас и принесли одежду и одеяла). Честно говоря, я в шоке..." - отметила она.

Марк Хэмилл эвакуировался в Голливуд

Актер "Звездных войн" Марк Хэмилл поделился, что вместе с женой и собакой эвакуировался к дочери в Голливуд, а также выразил благодарность всем, кто помогает в борьбе с пожаром.

Дом Джона Гудмана уничтожен

Актер Джон Гудман тоже пострадал от пожаров, только пепел остался на месте его дома. Об этом свидетельствуют фото, которые появились в сети. Пожары приближались к его дому, и он вынужден был покинуть его.

Энтони Хопкинс уже не впервые потерял дом

Дом актера Энтони Хопкинса был полностью уничтожен. Остались лишь основы его дома, который он приобрел в 2019 году. Актер переживает потерю этого имущества, которое было для него домом. Это не первый опыт потери дома в пожаре для Хопкинса. В 2000 году его дом в Лондоне сгорел. Тогда актер находился в Лос-Анджелесе.

Актер Билли Кристал и его жена разбиты после трагедии

Актер Билли Кристал и его жена Джанис испытывают горе от потери дома. Они поделились словами благодарности за поддержку и отметили, что хоть и сердце разрывается, они смогут восстановить свою жизнь с поддержкой родных.

"Нельзя описать словами масштаб разрушений, которые мы переживаем и наблюдаем. Нам больно за наших друзей и соседей, которые также потеряли свои дома и бизнесы в этой трагедии. Джанис и я жили в нашем доме с 1979 года. Здесь мы вырастили наших детей и внуков. Каждый уголок нашего дома был наполнен любовью. Прекрасные воспоминания, которые невозможно забрать. Мы, конечно, разбиты, но благодаря любви наших детей и друзей мы это переживем", - заявил он в комментарии для PEOPLE.

Актер и комик Юджин Леви чувствовал угрозу

Актер Юджин Леви также был вынужден покинуть свой дом из-за пожара. Он поделился, что дым был настолько темный, что нельзя было увидеть пламя, но он чувствовал серьезную угрозу.

Музыкант Марк Оуэн и его жена Эмма также эвакуировались

Музыкант группы Take That Марк Оуэн вынужден был покинуть свой дом. Его жена написала в Instagram: "Спасибо за все ваши сообщения и за то, что спрашивали о нас. Я не могу совсем понять, что произошло, но мы в безопасности", - отметила она.

Лейтон Мистер и Адам Броди

Лейтон Мистер и Адам Броди также стали жертвами пожаров, которые уничтожили их дом. Совсем недавно пару можно было увидеть на 82-й церемонии вручения премии "Золотой глобус". Они приобрели этот особняк в 2019 году за 6,5 миллиона долларов и вместе с двумя детьми проживали в нем. Дом имел три этажа, шесть ванных комнат и пять спален. Они недавно приобрели эту недвижимость за 6,5 миллионов долларов и вместе воспитывали двоих детей.

Джен Аткин выразила поддержку и разочарование

Джен Аткин, бывший стилист Ким Кардашьян, поделилась с грустью, что ее дом был разрушен. Она выразила разочарование и поддержку своим соседям, которые вместе переживают трудные времена.

Она опубликовала в своих историях Instagram фотографии своей эмоциональной эвакуации из дома вместе с семьей, включая мужа Майка Розенталя и их собаку.

"Нашего дома нет...", - добавила стилистка.

Спенсер Пратт и Хайди Монтег

Спенсер Пратт и Хайди Монтег из "The Hills" поделились болезненной новостью о потере их дома после масштабного пожара. Хайди призналась, что трудно принять эту потерю, но они благодарны за безопасность своей семьи.

Дженнифер Лав Хьюитт тяжело переживает потерю

Актриса Дженнифер Лав Хьюитт поблагодарила всех спасателей и друзей, которые поддерживали ее в это трудное время, подчеркивая, что на самом деле важно держаться вместе.

"У меня нет слов. Только молитвы и надежда на наш дом и наших детей, пока мы смотрим, как все горит. Спасибо каждому спасателю, который так борется за нас всех. Спасибо каждому другу, кто поддержал, и каждому человеку, которого я обняла в слезах за последние 24 часа", - написала она в посте.

Дети Трэвиса Баркера эвакуировались

Дети Трэвиса Баркера, Алабама и Лэндон, также эвакуировались из-за пожара. Лэндон поделился, что молится за всех пострадавших, а его сестра призвала всех быть осторожными и оставаться в безопасности.

Джейми Ли Кертис рассказала о разрушительных пожарах

Кертис выступила в среду вечером на шоу "The Tonight Show With Jimmy Fallon", где рассказала о разрушительных пожарах, назвав природное бедствие "ужасным" и "действительно ужасной ситуацией".

"Это просто катастрофа в Южной Калифорнии. Во многих местах произошли ужасные пожары. Это буквально место, где я живу: магазин, в котором я делаю покупки, школы, в которые ходят мои дети. Многие-многие друзья потеряли свои дома", - сказала Кертис.

Масштабный пожар в Лос-Анджелесе уничтожил дом сына Байдена

Напомним

В Калифорнии выгорели целые кварталы в курортных городах неподалеку от Лос-Анджелеса. Правоохранители выясняют причину возгорания.

Более 300 тысяч человек были вынуждены эвакуироваться, 10 человек уже погибли.