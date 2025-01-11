Зеленський і Байден обговорили санкції проти рф та військову допомогу

Ввечері пʼятниці, 10 січня, Володимир Зеленський провів розмову з президентом США Джо Байденом. Про це інформує УНН, з посиланням на сторінку Президента України в Telegram.

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Глава Української держави повідомив, що подякував за підтримку нашої держави, нашої незалежності та за консолідацію міжнародної спільноти.

Також лідери обговорили деталі нового санкційного пакета США щодо російської енергетики, яка допомагає путіну фінансувати війну.

Дуже важливо, що тепер Америка вдарила по тіньовому танкерному флоту росії та по таких компаніях, як "Газпромнєфть" і "Сургутнєфтєгаз", які акумулюють гроші особисто для путіна. Він повинен відчувати ціну своєї війни, втрачаючи зі своїх гаманців