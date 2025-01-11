Зеленський і Байден обговорили санкції проти рф та військову допомогу
Київ • УНН
Президенти України та США провели телефонну розмову щодо нового санкційного пакету проти російської енергетики. Обговорили ситуацію на фронті та посилення протиповітряної оборони України.
Ввечері пʼятниці, 10 січня, Володимир Зеленський провів розмову з президентом США Джо Байденом. Про це інформує УНН, з посиланням на сторінку Президента України в Telegram.
Деталі
Глава Української держави повідомив, що подякував за підтримку нашої держави, нашої незалежності та за консолідацію міжнародної спільноти.
Разом ми створили глобальну коаліцію захисників свободи та принципів міжнародного миру і безпеки
Також лідери обговорили деталі нового санкційного пакета США щодо російської енергетики, яка допомагає путіну фінансувати війну.
Дуже важливо, що тепер Америка вдарила по тіньовому танкерному флоту росії та по таких компаніях, як "Газпромнєфть" і "Сургутнєфтєгаз", які акумулюють гроші особисто для путіна. Він повинен відчувати ціну своєї війни, втрачаючи зі своїх гаманців
За словами Володимира Зеленського, під час розмови піднімали також тему ситуації на фронті.
Обговорили ситуацію на полі бою, необхідність і надалі зміцнювати наш повітряний щит та захищати життя в українських містах і селах від російського терору – від щоденних ударів російських ракет і дронів. "Петріоти" в руках українців довели свою ефективність, маємо збільшувати цю силу
"Цінуємо, що Президент Байден сказав: збереження і захист незалежності України мають критичне значення для всієї Європи та демократичного світу. Обовʼязково вистоїмо та досягнемо стійкого миру для наших людей і країни",- написав Глава Української держави.
Нагадаємо
Володимир Зеленський висловив співчуття Президенту США через масштабні пожежі в Каліфорнії.