Председатель Военного комитета НАТО раскрыл потери рф

ukenru
Эксклюзив
ФГВФЛ выплатил 99% задолженности перед участниками 9-й очереди кредиторов банка "Конкорд"
12:02 • 4919 просмотра

ФГВФЛ выплатил 99% задолженности перед участниками 9-й очереди кредиторов банка "Конкорд"

Является вынужденным шагом: Генштаб о ситуации с переводом военных ПС в штурмовые войска
14 января, 14:03 • 122256 просмотра

Является вынужденным шагом: Генштаб о ситуации с переводом военных ПС в штурмовые войска

Эксклюзив
Помощник Гетманцева Сокур пытается избежать преследования: что происходит за кулисами
14 января, 13:22 • 175363 просмотра

Помощник Гетманцева Сокур пытается избежать преследования: что происходит за кулисами

Силы обороны Украины осуществили самый массовый удар по военным объектам рф: в Генштабе рассказали детали
14 января, 13:09 • 139294 просмотра

Силы обороны Украины осуществили самый массовый удар по военным объектам рф: в Генштабе рассказали детали

Александр Усик - лучший боксер 2024-го года. Топ-5 самых грандиозных побед украинца на ринге
13 января, 14:45 • 175132 просмотра

Александр Усик - лучший боксер 2024-го года. Топ-5 самых грандиозных побед украинца на ринге

Эксклюзив
Есть 270 блокпостов: Нацполиция о противодействии утечке оружия с территорий, где ведутся боевые действия
13 января, 13:33 • 149892 просмотра

Есть 270 блокпостов: Нацполиция о противодействии утечке оружия с территорий, где ведутся боевые действия

Эксклюзив
Наступает время тайн и интуиции: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 января
13 января, 09:00 • 141572 просмотра

Наступает время тайн и интуиции: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 января

Теневой флот россии: обход санкций, экологические угрозы и финансирование войны
10 января, 17:45 • 239458 просмотра

Теневой флот россии: обход санкций, экологические угрозы и финансирование войны

Огонь в Калифорнии уничтожил имения Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и мамы Бейонсе: кто еще пострадал
10 января, 15:58 • 288420 просмотра

Огонь в Калифорнии уничтожил имения Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и мамы Бейонсе: кто еще пострадал

Эксклюзив
Янченко: Изменения в процедуре увольнения руководителя АРМА - правильный шаг, новое назначение может быть не за горами
10 января, 13:12 • 226888 просмотра

Янченко: Изменения в процедуре увольнения руководителя АРМА - правильный шаг, новое назначение может быть не за горами

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Захватчики планируют застроить центрами отдыха временное оккупированное Приазовье - Сопротивление

Захватчики планируют застроить центрами отдыха временное оккупированное Приазовье - Сопротивление

15 января, 02:32 • 109991 просмотра
На Сумщине взрывотехники уничтожили боевую часть сбитого вражеского дрона

На Сумщине взрывотехники уничтожили боевую часть сбитого вражеского дрона

15 января, 03:06 • 110614 просмотра
В Украине объявили тревогу из-за угрозы ракетного обстрела

В Украине объявили тревогу из-за угрозы ракетного обстрела

15 января, 04:03 • 119122 просмотра
Россия массово обстреливает Украину ракетами: где раздаются взрывы

Россия массово обстреливает Украину ракетами: где раздаются взрывы

15 января, 04:37 • 118416 просмотра
Польша подняла в небо авиацию из-за атаки рф по Украини

Польша подняла в небо авиацию из-за атаки рф по Украини

15 января, 05:41 • 107996 просмотра
публикации
Международная практика лечения "людей-бабочек" обновляется, но в Украине застыла во времени

Международная практика лечения "людей-бабочек" обновляется, но в Украине застыла во времени

08:50 • 101220 просмотра
Развитие усыновления, семейных форм воспитания и патроната: как это работает в регионах Украины

Развитие усыновления, семейных форм воспитания и патроната: как это работает в регионах Украины

14 января, 15:10 • 131018 просмотра
Суд в Киеве 15 января рассмотрит иск владельца "Гулливера" Полищука к АРМА из-за заявления Думы о его связях с рф

Суд в Киеве 15 января рассмотрит иск владельца "Гулливера" Полищука к АРМА из-за заявления Думы о его связях с рф

14 января, 14:49 • 132756 просмотра
Помощник Гетманцева Сокур пытается избежать преследования: что происходит за кулисами

Помощник Гетманцева Сокур пытается избежать преследования: что происходит за кулисами
Эксклюзив

14 января, 13:22 • 175344 просмотра
Это точно завершение карьеры? Все "выходы на пенсию" Тайсона Фьюри

Это точно завершение карьеры? Все "выходы на пенсию" Тайсона Фьюри

13 января, 18:55 • 150837 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Дочь Гита Леджера замечена в Бруклине накануне годовщины смерти отца

Дочь Гита Леджера замечена в Бруклине накануне годовщины смерти отца

14 января, 08:13 • 132649 просмотра
Викторию и Дэвида Бекхэмов заметили на обеде в загородном пабе

Викторию и Дэвида Бекхэмов заметили на обеде в загородном пабе

13 января, 15:20 • 123224 просмотра
Тексты легендарной песни Боба Дилана стоимостью до $600 тыс. выставили на аукцион

Тексты легендарной песни Боба Дилана стоимостью до $600 тыс. выставили на аукцион

13 января, 13:40 • 127955 просмотра
Мелания Трамп призналась, что не всегда соглашается со своим мужем

Мелания Трамп призналась, что не всегда соглашается со своим мужем

13 января, 13:32 • 124313 просмотра
Меган Маркл отложила премьеру своего нового шоу на Netflix из-за пожаров в Калифорнии

Меган Маркл отложила премьеру своего нового шоу на Netflix из-за пожаров в Калифорнии

13 января, 13:13 • 124870 просмотра
Актуальное
Председатель Военного комитета НАТО раскрыл потери рф

Председатель Военного комитета НАТО раскрыл потери рф

Киев  •  УНН

 • 11102 просмотра

Read in English

Адмирал Роб Бауэр заявил, что рф потеряла 700 тысяч военных убитыми и ранеными за 1057 дней войны.

рф потеряла 700 тысяч военных убитыми и ранеными за 1057 дней войны, заявил председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр на заседании высшего военного органа Альянса, Военного комитета, который собрался в формате начальников штабов обороны в штаб-квартире НАТО в Брюсселе в среду, пишет УНН.

Детали

"Сегодня 1057-й день того, что россия считала трехдневной войной. В следующем месяце мы увидим трехлетнюю отметку. В своей новогодней речи президент путин заявил, что сожалеет лишь о том, что россия не вторглась в Украину раньше. И он объявил 2025 год "Годом защитника Отечества". Реальность такова, что кремль до сих пор не достиг ни одной из своих стратегических целей... тогда как семьсот тысяч россиян были убиты и ранены... и все население россии страдает под тяжестью военных действий", - сказал председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.

Байден указал на важность дальнейшей поддержки Украины11.01.25, 11:56 • 51899 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаНовости Мира
natoNATO
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы