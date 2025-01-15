Председатель Военного комитета НАТО раскрыл потери рф

рф потеряла 700 тысяч военных убитыми и ранеными за 1057 дней войны, заявил председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр на заседании высшего военного органа Альянса, Военного комитета, который собрался в формате начальников штабов обороны в штаб-квартире НАТО в Брюсселе в среду, пишет УНН.

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"Сегодня 1057-й день того, что россия считала трехдневной войной. В следующем месяце мы увидим трехлетнюю отметку. В своей новогодней речи президент путин заявил, что сожалеет лишь о том, что россия не вторглась в Украину раньше. И он объявил 2025 год "Годом защитника Отечества". Реальность такова, что кремль до сих пор не достиг ни одной из своих стратегических целей... тогда как семьсот тысяч россиян были убиты и ранены... и все население россии страдает под тяжестью военных действий", - сказал председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.

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