НАТО перебирает от США ответственность за координацию военной помощи Украине - адмирал Бауэр

ukenru
Netflix раскрыл ТОП-9 самых популярных сериалов среди украинцев
16 января, 18:13 • 83132 просмотра

Netflix раскрыл ТОП-9 самых популярных сериалов среди украинцев

Эксклюзив
Минздрав должен пересматривать устаревшие протоколы, но в ситуации с буллезным эпидермолизом новые международные рекомендации игнорируются шестой год
16 января, 16:32 • 110741 просмотра

Минздрав должен пересматривать устаревшие протоколы, но в ситуации с буллезным эпидермолизом новые международные рекомендации игнорируются шестой год

Топ спортивных событий января-февраля 2025: от футбола до биатлона
16 января, 16:30 • 106103 просмотра

Топ спортивных событий января-февраля 2025: от футбола до биатлона

Эксклюзив
Бесплатная вакцинация от ВПЧ: кто сможет получить прививку с 2026 года
16 января, 14:08 • 105882 просмотра

Бесплатная вакцинация от ВПЧ: кто сможет получить прививку с 2026 года

Эксклюзив
Прививки в Украине: иммунолог рассказал, достаточно ли вакцин и какие еще должны быть в календаре
16 января, 12:43 • 110162 просмотра

Прививки в Украине: иммунолог рассказал, достаточно ли вакцин и какие еще должны быть в календаре

Зеленский: Украина не ведет за кулисами никаких разговоров с россией
16 января, 10:49 • 117134 просмотра

Зеленский: Украина не ведет за кулисами никаких разговоров с россией

Самому молодому - 24 года: кого удалось вернуть из российского плена
15 января, 13:13 • 151058 просмотра

Самому молодому - 24 года: кого удалось вернуть из российского плена

Эксклюзив
ФГВФЛ выплатил 99% задолженности перед участниками 9-й очереди кредиторов банка "Конкорд"
15 января, 12:02 • 162472 просмотра

ФГВФЛ выплатил 99% задолженности перед участниками 9-й очереди кредиторов банка "Конкорд"

Является вынужденным шагом: Генштаб о ситуации с переводом военных ПС в штурмовые войска
14 января, 14:03 • 190447 просмотра

Является вынужденным шагом: Генштаб о ситуации с переводом военных ПС в штурмовые войска

Эксклюзив
Помощник Гетманцева Сокур пытается избежать преследования: что происходит за кулисами
14 января, 13:22 • 295695 просмотра

Помощник Гетманцева Сокур пытается избежать преследования: что происходит за кулисами

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Культовый режиссер "Твин Пикс" Дэвид Линч скончался в возрасте 78 лет

Культовый режиссер "Твин Пикс" Дэвид Линч скончался в возрасте 78 лет

16 января, 18:32 • 24837 просмотра
путин созывает военные сборы резервистов рф в 2025 году

путин созывает военные сборы резервистов рф в 2025 году

16 января, 18:43 • 33640 просмотра
Идет попытка ликвидации российского так называемого "плацдарма" на берегу реки Оскол - ОСУВ "Хортица"

Идет попытка ликвидации российского так называемого "плацдарма" на берегу реки Оскол - ОСУВ "Хортица"

16 января, 18:57 • 28877 просмотра
В Торецке продолжаются городские бои: имеют ли успехи оккупанты

В Торецке продолжаются городские бои: имеют ли успехи оккупанты

16 января, 19:37 • 24474 просмотра
Нидерланды выделят 27 млн евро на поддержку Украины: куда пойдут средства

Нидерланды выделят 27 млн евро на поддержку Украины: куда пойдут средства

16 января, 19:49 • 21956 просмотра
публикации
АРМА и реестр арестованных активов: решат ли новые инструменты старые проблемы?

АРМА и реестр арестованных активов: решат ли новые инструменты старые проблемы?

16 января, 17:54 • 83352 просмотра
Минздрав должен пересматривать устаревшие протоколы, но в ситуации с буллезным эпидермолизом новые международные рекомендации игнорируются шестой год

Минздрав должен пересматривать устаревшие протоколы, но в ситуации с буллезным эпидермолизом новые международные рекомендации игнорируются шестой год
Эксклюзив

16 января, 16:32 • 110741 просмотра
Топ спортивных событий января-февраля 2025: от футбола до биатлона

Топ спортивных событий января-февраля 2025: от футбола до биатлона

16 января, 16:30 • 106103 просмотра
Международная практика лечения "людей-бабочек" обновляется, но в Украине застыла во времени

Международная практика лечения "людей-бабочек" обновляется, но в Украине застыла во времени

15 января, 08:50 • 188170 просмотра
Развитие усыновления, семейных форм воспитания и патроната: как это работает в регионах Украины

Развитие усыновления, семейных форм воспитания и патроната: как это работает в регионах Украины

14 января, 15:10 • 205584 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Netflix раскрыл ТОП-9 самых популярных сериалов среди украинцев

Netflix раскрыл ТОП-9 самых популярных сериалов среди украинцев

16 января, 18:13 • 83132 просмотра
Нотр-Дам де Пари установил рекорд посещаемости после открытия

Нотр-Дам де Пари установил рекорд посещаемости после открытия

16 января, 10:18 • 138324 просмотра
"Добро пожаловать в этот сумасшедший мир": певец Позитив впервые стал отцом

"Добро пожаловать в этот сумасшедший мир": певец Позитив впервые стал отцом

15 января, 13:28 • 131862 просмотра
Дочь Гита Леджера замечена в Бруклине накануне годовщины смерти отца

Дочь Гита Леджера замечена в Бруклине накануне годовщины смерти отца

14 января, 08:13 • 164601 просмотра
Викторию и Дэвида Бекхэмов заметили на обеде в загородном пабе

Викторию и Дэвида Бекхэмов заметили на обеде в загородном пабе

13 января, 15:20 • 153224 просмотра
Актуальное
НАТО перебирает от США ответственность за координацию военной помощи Украине - адмирал Бауэр

НАТО перебирает от США ответственность за координацию военной помощи Украине - адмирал Бауэр

Киев  •  УНН

 • 6053 просмотра

Read in English

НАТО берет на себя ответственность за координацию военной помощи Украине вместо США через новое рамочное соглашение. Альянс создает постоянные механизмы помощи для обеспечения стабильной поддержки независимо от политических изменений.

НАТО берет на себя часть ответственности за координацию военной помощи Украине, которую ранее осуществляли США. Об этом во время заседания Военного комитета начальников штабов обороны в Брюсселе в четверг, 16 января, заявил  Председатель Военного комитета Альянса адмирал Роб Бауэр, пишет УНН со ссылкой на Суспільне.

После рамочного соглашения, достигнутого в Вашингтоне, некоторые механизмы, которые ранее организовывались Соединенными Штатами, теперь передаются под контроль НАТО. SACU (Специальная консультационная группа по Украине) и IDCC (Международный координационный центр) - это была группа стран, которые помогали Украине. Сейчас НАТО перебирает на себя эту ответственность. И США согласились на это

- сказал Бауэр.

Адмирал подчеркнул, что эти изменения направлены на создание постоянных механизмов помощи, которые обеспечат стабильность для Украины, независимо от изменений в политической структуре.

Для таких людей, как генерал Сырский, который непосредственно руководит операциями на фронте, война не зависит от того, что происходит в Белом доме или где-то еще. Война будет продолжаться и в понедельник. Поэтому постоянная помощь для него является критически важной

- отметил Бауэр.

Председатель Военного комитета подчеркнул, что Альянс обязан обеспечить Украину всем необходимым для продолжения борьбы.

Как сказал Генеральный секретарь, мы должны сделать все, чтобы Украина имела как можно более сильную позицию на тот момент, когда начнутся переговоры. А до этого времени наша поддержка должна быть максимально мощной,

- подчеркнул он.

Председатель Военного комитета НАТО раскрыл потери рф15.01.25, 13:09 • 31102 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Войнаполитика
belii-domБелый дом
natoNATO
bryusselБрюссель
oleksandr-syrskyiАлександр Сырский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы