НАТО перебирает от США ответственность за координацию военной помощи Украине - адмирал Бауэр

НАТО берет на себя часть ответственности за координацию военной помощи Украине, которую ранее осуществляли США. Об этом во время заседания Военного комитета начальников штабов обороны в Брюсселе в четверг, 16 января, заявил Председатель Военного комитета Альянса адмирал Роб Бауэр, пишет УНН со ссылкой на Суспільне.

После рамочного соглашения, достигнутого в Вашингтоне, некоторые механизмы, которые ранее организовывались Соединенными Штатами, теперь передаются под контроль НАТО. SACU (Специальная консультационная группа по Украине) и IDCC (Международный координационный центр) - это была группа стран, которые помогали Украине. Сейчас НАТО перебирает на себя эту ответственность. И США согласились на это

Адмирал подчеркнул, что эти изменения направлены на создание постоянных механизмов помощи, которые обеспечат стабильность для Украины, независимо от изменений в политической структуре.

Для таких людей, как генерал Сырский, который непосредственно руководит операциями на фронте, война не зависит от того, что происходит в Белом доме или где-то еще. Война будет продолжаться и в понедельник. Поэтому постоянная помощь для него является критически важной

Председатель Военного комитета подчеркнул, что Альянс обязан обеспечить Украину всем необходимым для продолжения борьбы.

Как сказал Генеральный секретарь, мы должны сделать все, чтобы Украина имела как можно более сильную позицию на тот момент, когда начнутся переговоры. А до этого времени наша поддержка должна быть максимально мощной,