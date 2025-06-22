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росія прибрала з Чорного моря корабель з "Калібрами" на борту - ВМС

Київ • УНН

 • 974 перегляди

Станом на ранок 22 червня 2025 року, у Чорному та Азовському морях відсутні ворожі кораблі. Водночас у Середземному морі перебувають 2 ворожі судна без ракет "Калібр".

росія прибрала з Чорного моря корабель з "Калібрами" на борту - ВМС

Станом на 06:00 22.06.2025 в Чорному та Азовському морях ворожі кораблі відсутні. Про це повідомляють Військово-морські сили Збройних сил України (ВМС ЗСУ), передає УНН.

Деталі

Водночас зазначається, що в Середземному морі перебувають 2 ворожі кораблі, які не є носіями крилатих ракет "Калібр".

За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря – 3 судна, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря – 6 суден, з них 3 рухалися з протоки Босфор

- йдеться у повідомленні.

В ВМС ЗСУ наголошують, що країна-агресорка продовжує ігнорувати міжнародні морські норми, зокрема, вимоги Конвенції SOLAS 1974 року, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації на суднах. Це створює загрозу безпеці навігації та порушує принципи відкритого мореплавства.

Нагадаємо

Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук назвав "суїцидальною місією" можливу висадку російського десанту в Одесі. Він пояснив, що це неможливо через втрату десантних спроможностей рф та очікування українських сил на узбережжі.

ЄС хоче створити центр морської безпеки в Чорноморському регіоні28.05.25, 14:23 • 2864 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Війна
Середземне море
Військово-морські сили Збройних сил України
Азовське море
Чорне море
Босфор
Tesla
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