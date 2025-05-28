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ЄС хоче створити центр морської безпеки в Чорноморському регіоні

Київ • УНН

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Євросоюз планує створити центр морської безпеки в Чорному морі для моніторингу загроз та захисту інфраструктури Чорноморського регіону. Інформація передаватиметься Україні та іншим країнам регіону.

ЄС хоче створити центр морської безпеки в Чорноморському регіоні

ЄС хоче створити центр морської безпеки в Чорноморському регіоні

Європейський Союз презентував нову стратегію для безпечного, успішного та стійкого розвитку Чорноморського регіону. Вона передбачає, зокрема, створення морського центру безпеки в Чорному морі. Про це повідомляє УНН з посиланням на рішення Єврокомісії.

Деталі

Для успішного розвитку Чорноморського регіону на тлі зростання агресії росії Євросоюз хоче посилити співпрацю з Україною, Молдовою, Грузією, Туреччиною, Вірменією та Азербайджаном у сфері безпеки та сполучення.

Майбутня співпраця ЄС з Чорноморським регіоном структурована за трьома напрямками:

  • посилення безпеки, стабільності та стійкості;
    • сприяння сталому зростанню та процвітанню;
      • сприяння захисту довкілля, стійкості до зміни клімату та готовності до неї, а також цивільному захисту.

        Активна роль Європейського Союзу має вирішальне значення у зміцненні безпеки та миру в Чорноморському регіоні, особливо з огляду на агресивну війну росії проти України. Ми будемо тісно співпрацювати з нашими сусідами для сприяння безпеці та стабільності в регіоні. Разом ми можемо побудувати міцніше та процвітаюче майбутнє для всіх.

        - зазначила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

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        Зокрема, ЄС заявив про намір створити морський центр безпеки в Чорному морі для моніторингу потенційних загроз та захисту критично важливої інфраструктури.

        Його завдання полягатиме у ранньому попередженні про можливі загрози шляхом поліпшення можливостей спостереження. Інформація передаватиметься Україні та іншим країнам Чорного моря.

        У Єврокомісії планують організувати спеціальну зустріч міністрів ЄС з сусідніми країнами задля зміцнення співпраці в регіоні.

        Сьогодні ми приймаємо нову Стратегію щодо Чорного моря – регіону, що має велике стратегічне значення для ЄС, де багато країн претендують на членство в ЄС. На тлі порушень повітряного простору Росії, атак на порти та судноплавні шляхи, морські міни, в центрі уваги цієї роботи є покращення безпеки в регіоні. Ми пропонуємо новий Центр морської безпеки для посилення нашого реагування, вдосконалення транспортної інфраструктури для покращення військової мобільності, щоб війська та обладнання могли бути там, де вони потрібні, коли вони потрібні, а також маємо намір активізувати нашу роботу з протидії гібридним загрозам, головною мішенню яких є Чорне море.

        - сказала верховний представник із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас.

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        Нагадаємо

        Як з'ясували у розвідці Великої Британії, російський чорноморський флот з часу повномасштабного вторгнення в Україну  24 лютого 2022 року втратив домінуючі позиції у Чорному морі після українських атак. Флот країни-агресорки значною мірою переміщено до новоросійська. Проте він зберігає здатність завдавати удари з великої відстані по території України.

        Лілія Набока

        Лілія Набока

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