ЄС хоче створити центр морської безпеки в Чорноморському регіоні

Європейський Союз презентував нову стратегію для безпечного, успішного та стійкого розвитку Чорноморського регіону. Вона передбачає, зокрема, створення морського центру безпеки в Чорному морі. Про це повідомляє УНН з посиланням на рішення Єврокомісії.

Для успішного розвитку Чорноморського регіону на тлі зростання агресії росії Євросоюз хоче посилити співпрацю з Україною, Молдовою, Грузією, Туреччиною, Вірменією та Азербайджаном у сфері безпеки та сполучення.

Майбутня співпраця ЄС з Чорноморським регіоном структурована за трьома напрямками:

Активна роль Європейського Союзу має вирішальне значення у зміцненні безпеки та миру в Чорноморському регіоні, особливо з огляду на агресивну війну росії проти України. Ми будемо тісно співпрацювати з нашими сусідами для сприяння безпеці та стабільності в регіоні. Разом ми можемо побудувати міцніше та процвітаюче майбутнє для всіх.

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Зокрема, ЄС заявив про намір створити морський центр безпеки в Чорному морі для моніторингу потенційних загроз та захисту критично важливої інфраструктури.

Його завдання полягатиме у ранньому попередженні про можливі загрози шляхом поліпшення можливостей спостереження. Інформація передаватиметься Україні та іншим країнам Чорного моря.

У Єврокомісії планують організувати спеціальну зустріч міністрів ЄС з сусідніми країнами задля зміцнення співпраці в регіоні.

Сьогодні ми приймаємо нову Стратегію щодо Чорного моря – регіону, що має велике стратегічне значення для ЄС, де багато країн претендують на членство в ЄС. На тлі порушень повітряного простору Росії, атак на порти та судноплавні шляхи, морські міни, в центрі уваги цієї роботи є покращення безпеки в регіоні. Ми пропонуємо новий Центр морської безпеки для посилення нашого реагування, вдосконалення транспортної інфраструктури для покращення військової мобільності, щоб війська та обладнання могли бути там, де вони потрібні, коли вони потрібні, а також маємо намір активізувати нашу роботу з протидії гібридним загрозам, головною мішенню яких є Чорне море.