ЕС создаст центр морской безопасности в Черном море для помощи Украине
Киев • УНН
Евросоюз планирует создать центр морской безопасности в Черном море для мониторинга угроз и защиты инфраструктуры. Информация будет передаваться Украине и другим странам региона.
Европейский Союз представил новую стратегию для безопасного, успешного и устойчивого развития Черноморского региона. Она предусматривает, в частности, создание морского центра безопасности в Черном море. Об этом сообщает УНН со ссылкой на решение Еврокомиссии.
Детали
Для успешного развития Черноморского региона на фоне роста агрессии россии Евросоюз хочет усилить сотрудничество с Украиной, Молдовой, Грузией, Турцией, Арменией и Азербайджаном в сфере безопасности и сообщения.
Будущее сотрудничество ЕС с Черноморским регионом структурировано по трем направлениям:
- усиление безопасности, стабильности и устойчивости;
- содействие устойчивому росту и процветанию;
- содействие защите окружающей среды, устойчивости к изменению климата и готовности к нему, а также гражданской защите.
Активная роль Европейского Союза имеет решающее значение в укреплении безопасности и мира в Черноморском регионе, особенно учитывая агрессивную войну россии против Украины. Мы будем тесно сотрудничать с нашими соседями для содействия безопасности и стабильности в регионе. Вместе мы можем построить более крепкое и процветающее будущее для всех.
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В частности, ЕС заявил о намерении создать морской центр безопасности в Черном море для мониторинга потенциальных угроз и защиты критически важной инфраструктуры.
Его задача будет заключаться в раннем предупреждении о возможных угрозах путем улучшения возможностей наблюдения. Информация будет передаваться Украине и другим странам Черного моря.
В Еврокомиссии планируют организовать специальную встречу министров ЕС с соседними странами для укрепления сотрудничества в регионе.
Сегодня мы принимаем новую Стратегию по Черному морю – региону, имеющему большое стратегическое значение для ЕС, где многие страны претендуют на членство в ЕС. На фоне нарушений воздушного пространства России, атак на порты и судоходные пути, морские мины, в центре внимания этой работы находится улучшение безопасности в регионе. Мы предлагаем новый Центр морской безопасности для усиления нашего реагирования, усовершенствования транспортной инфраструктуры для улучшения военной мобильности, чтобы войска и оборудование могли быть там, где они нужны, когда они нужны, а также намерены активизировать нашу работу по противодействию гибридным угрозам, главной мишенью которых является Черное море.
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Напомним
Как выяснили в разведке Великобритании, российский черноморский флот со времени полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года потерял доминирующие позиции в Черном море после украинских атак. Флот страны-агрессорки в значительной степени перемещен в новороссийск. Однако он сохраняет способность наносить удары с большого расстояния по территории Украины.