Британская разведка раскрыла детали морских операций рф в Черном море
Киев • УНН
Темп морских операций рф в черном море остается низким из-за успешных действий Украины. вмф рф проводит регулярные учения в Новороссийске из-за угрозы украинских атак.
Общий темп морских операций рф в Черном море остается низким благодаря успешным действиям Украины, говорится в новом отчете Минобороны Великобритании, сообщает УНН.
Детали
Общий темп морских операций в Черном море остается низким. Украина продолжает успешно ограничивать российские морские операции в восточной части Черного моря
Как считают в британской разведке, о том, что военно-морской флот рф воспринимает угрозу атак со стороны Украины, свидетельствуют частые тренировки по рассредоточению и противодействию беспилотным надводным кораблям/беспилотным летательным аппаратам в Новороссийске и его окрестностях.
При этом отмечается, что Украина продолжает подрывать авторитет к Черноморскому флоту россии, пытаясь атаковать военно-морскую инфраструктуру и корабли в Черном море.
Как рассказали в британской разведке, массированная ракетная атака 28 ноября 2024 года, направленная на объекты критической национальной инфраструктуры в нескольких регионах Украины, включала пуски с кораблей чф рф, действующих в Черном море.
Воздушные силы Украины сообщали, что было выпущено 28 крылатых ракет наземного базирования, и что их система противовоздушной обороны смогла перехватить большой процент входящих систем вооружений, выпущенных как из чф рф, так и из российской авиации дальнего радиуса действия.
Напомним
29 ноября Силы обороны уничтожили элементы российского зенитного ракетного комплекса С-400 во временно оккупированном Крыму. Это уже второе успешное поражение С-400 в ноябре.