Британская разведка раскрыла детали морских операций рф в Черном море

ukenru
Эксклюзив
Новогодний стол в этом году подорожает ориентировочно на 15-17%
12:11 • 23262 просмотра

Новогодний стол в этом году подорожает ориентировочно на 15-17%

Эксклюзив
Урок усвоен. "Мама АРМА" Дума не хочет повторить судьбу генпрокурора Костина в скандале с фиктивной инвалидностью
12:06 • 52881 просмотра

Урок усвоен. "Мама АРМА" Дума не хочет повторить судьбу генпрокурора Костина в скандале с фиктивной инвалидностью

Эксклюзив
Бесплатная стоматология в Броварах: как работает программа для льготных категорий
11:07 • 48131 просмотра

Бесплатная стоматология в Броварах: как работает программа для льготных категорий

Эксклюзив
Ограничения на переводы до 50 тыс. грн: эксперт объяснил, как это изменит финансовые операции в Украине
10:52 • 56233 просмотра

Ограничения на переводы до 50 тыс. грн: эксперт объяснил, как это изменит финансовые операции в Украине

В Киеве и области проводятся обыски на объектах Укрзализныци: возможны задержки движения поездов
 • 95826 просмотра

В Киеве и области проводятся обыски на объектах Укрзализныци: возможны задержки движения поездов

Эксклюзив
Участники фармрынка против скандальных правок в законопроект, которые приведут к подорожанию лекарств: отрасль бьет тревогу
 • 137039 просмотра

Участники фармрынка против скандальных правок в законопроект, которые приведут к подорожанию лекарств: отрасль бьет тревогу

Эксклюзив
Размещение иностранных войск в Украине: какие форматы рассматриваются
 • 124962 просмотра

Размещение иностранных войск в Украине: какие форматы рассматриваются

Эксклюзив
В Броварах планируют бесплатно обеспечить громаду 50 креслами колесными: формируется запрос в города-побратимы
 • 129465 просмотра

В Броварах планируют бесплатно обеспечить громаду 50 креслами колесными: формируется запрос в города-побратимы

Эксклюзив
Фейковая инвалидность: эксперт сомневается, что глава АРМА Дума не знала о действиях своих подчиненных
 • 138382 просмотра

Фейковая инвалидность: эксперт сомневается, что глава АРМА Дума не знала о действиях своих подчиненных

Демченко о "прорыве" рф на Сумщину: не фиксировали попытки захода оккупантов, противнику там сложно наступать
 • 127650 просмотра

Демченко о "прорыве" рф на Сумщину: не фиксировали попытки захода оккупантов, противнику там сложно наступать

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В США заявили, что могут ввести санкции против Грузии

В США заявили, что могут ввести санкции против Грузии

 • 59612 просмотра
россия ввела военные корабли из Черного и Азовского морей

россия ввела военные корабли из Черного и Азовского морей

 • 32588 просмотра
Войска рф перебрасывают китайские багги на курщину, вероятно, для диверсионных рейдов - "АТЕШ"

Войска рф перебрасывают китайские багги на курщину, вероятно, для диверсионных рейдов - "АТЕШ"

 • 57770 просмотра
Удар по Запорожью: 6 человек погибли, 22 ранены и 4 под завалами

Удар по Запорожью: 6 человек погибли, 22 ранены и 4 под завалами

 • 74990 просмотра
Украина имеет достаточно средств и оружия, чтобы противостоять РФ по крайней мере до середины 2025 года - Марченко

Украина имеет достаточно средств и оружия, чтобы противостоять РФ по крайней мере до середины 2025 года - Марченко

07:48 • 42105 просмотра
публикации
Урок усвоен. "Мама АРМА" Дума не хочет повторить судьбу генпрокурора Костина в скандале с фиктивной инвалидностью

Урок усвоен. "Мама АРМА" Дума не хочет повторить судьбу генпрокурора Костина в скандале с фиктивной инвалидностью
Эксклюзив

12:06 • 52881 просмотра
Участники фармрынка против скандальных правок в законопроект, которые приведут к подорожанию лекарств: отрасль бьет тревогу

Участники фармрынка против скандальных правок в законопроект, которые приведут к подорожанию лекарств: отрасль бьет тревогу
Эксклюзив

 • 137039 просмотра
Кто разрушает экономику: почему бизнес убегает в тень от инициатив Гетманцева

Кто разрушает экономику: почему бизнес убегает в тень от инициатив Гетманцева

 • 168446 просмотра
Безопасный онлайн-шопинг: как избежать мошенников перед новогодними праздниками

Безопасный онлайн-шопинг: как избежать мошенников перед новогодними праздниками
Эксклюзив

 • 202291 просмотра
Украинцы возмущены скандалом в АРМА с фиктивными справками об инвалидности: требуют отставки главы агентства Думы

Украинцы возмущены скандалом в АРМА с фиктивными справками об инвалидности: требуют отставки главы агентства Думы
Эксклюзив

 • 177221 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Лиза Кудроу рассказала, как актерам «Друзей» пришлось работать над дружбой вне камеры

Лиза Кудроу рассказала, как актерам «Друзей» пришлось работать над дружбой вне камеры

 • 83467 просмотра
Тейлор Свифт установила новый рекорд: ее тур принес более 2 млрд долларов

Тейлор Свифт установила новый рекорд: ее тур принес более 2 млрд долларов

 • 81954 просмотра
Владимир Остапчук в третий раз стал отцом

Владимир Остапчук в третий раз стал отцом

 • 81487 просмотра
Где и когда украинцы смогут увидеть самый яркий звездопад года

Где и когда украинцы смогут увидеть самый яркий звездопад года

 • 145730 просмотра
Объявлены номинанты на премию "Золотой глобус 2025"

Объявлены номинанты на премию "Золотой глобус 2025"

 • 117663 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Британская разведка раскрыла детали морских операций рф в Черном море

Британская разведка раскрыла детали морских операций рф в Черном море

Киев  •  УНН

 • 3435 просмотра

Read in English

Темп морских операций рф в черном море остается низким из-за успешных действий Украины. вмф рф проводит регулярные учения в Новороссийске из-за угрозы украинских атак.

Общий темп морских операций рф в Черном море остается низким благодаря успешным действиям Украины, говорится в новом отчете Минобороны Великобритании, сообщает УНН.

Детали

 Общий темп морских операций в Черном море остается низким. Украина продолжает успешно ограничивать российские морские операции в восточной части Черного моря

- говорится в отчете.

Как считают в британской разведке, о том, что военно-морской флот рф  воспринимает угрозу атак со стороны Украины, свидетельствуют частые тренировки по рассредоточению и противодействию беспилотным надводным кораблям/беспилотным летательным аппаратам в Новороссийске и его окрестностях. 

При этом отмечается, что Украина продолжает подрывать авторитет к Черноморскому флоту россии, пытаясь атаковать военно-морскую инфраструктуру и корабли в Черном море.

Как рассказали в британской разведке, массированная ракетная атака 28 ноября 2024 года, направленная на объекты критической национальной инфраструктуры в нескольких регионах Украины, включала пуски с кораблей чф рф, действующих в Черном море.

Воздушные силы Украины сообщали, что было выпущено 28 крылатых ракет наземного базирования, и что их система противовоздушной обороны смогла перехватить большой процент входящих систем вооружений, выпущенных как из чф рф, так и из российской авиации дальнего радиуса действия.

Напомним 

29 ноября Силы обороны уничтожили элементы российского зенитного ракетного комплекса С-400 во временно оккупированном Крыму. Это уже второе успешное поражение С-400 в ноябре.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
ministerstvo-oboroni-velikobritaniyaМинистерство обороны (Великобритания)
raketnaya-sistema-s-400Ракетная система С-400
krymКрым
ukrainaУкраина