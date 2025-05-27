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США усиливают военное присутствие в Северной Европе из-за угрозы со стороны рф

Киев • УНН

 • 1234 просмотра

США и Великобритания проводят совместные военные учения в Норвегии. Цель – сдерживание агрессии рф и интеграция Финляндии и Швеции в НАТО.

США усиливают военное присутствие в Северной Европе из-за угрозы со стороны рф

На фоне предыдущих заявлений Дональда Трампа, в Европе появилось беспокойство, что роль США в альянсе НАТО ослабевает. Впрочем, американское военное командование заявляет, что их позиции остаются непоколебимыми. Более того, как пишет WSJ, крайний север и Балтика уже в центре военного планирования США. Из-за ряда причин, среди которых - угроза действий со стороны рф.

Передает УНН со ссылкой на The Wall Street Journal.

Детали

Администрация Трампа планирует видеть Североатлантический договор более "смертоносным" на севере Европы, где НАТО с обеих сторон граничит с россией.

США и Великобритания объединились для отработки потенциальных военных сценариев, включая боевые стрельбы, пополнение запасов крови с помощью дронов и воздушные прыжки над Северным кругом в Норвегии.

Цель - сдерживать российскую агрессию и прочнее интегрировать союзников, включая новых членов НАТО Финляндию и Швецию, в этом стратегическом уголке Европы.

Глава Пентагона объяснил, почему НАТО должно тратить на оборону 5% ВВП13.02.25, 11:05 • 35194 просмотра

Таким образом, администрация Трампа передает России четкий сигнал: несмотря на ранее высказываемый скепсис Вашингтона в отношении НАТО, сомнение в эффективности трансатлантического Альянса, тем не менее - американские военные удваивают усилия в Северной Европе.

Американские военные командиры говорят, что их позиция остается твердой.

- пишет издание.

Справка

Готланд - одно из наиболее стратегически важных мест в Северной Европе, что позволяет развернуть датчики и системы оружия дальнего действия для контроля над воздушным и морским пространством в Балтийском регионе.

Бывший глава шведского Минобороны Микаэль Биден в этом году заявил, что Путин "не сводит глаз" с Готланда.

Популярный курорт и военные НАТО

Ожидаемая численность военных на острове во время войны составляет около 4500 человек. Военные неудобно вписываются в окружение жителей, многие из которых переехали сюда в последние годы, привлеченные природным безмятежностью Готланда и средневековыми мощеными улицами.

Вероятно, они не ожидают стрельбищ на своем дворе.

- пишет WSJ.

Чтобы имитировать оборону Готланда, на прошлой неделе взвод британских десантников провел разведку. Через несколько дней 110 британских десантников десантировались с высоты 300 метров из двух транспортных самолетов A400M на открытое поле, а затем шли ночью через лес, чтобы обеспечить зону посадки самолетов.

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Около полуночи, подразделение морской пехоты США прибыло неподалеку с мобильной ракетной системой, которую можно быстро развернуть в случае войны. Несколько часов назад морские пехотинцы были в Норвегии. После запуска муляжей боеприпасов – бетонных столбов – морские пехотинцы перевезли систему в Финляндию для аналогичной демонстрации.

Комментарий

Теперь, когда Финляндия и Швеция стали членами НАТО, у нас есть непрерывный участок территории НАТО к северу от Северного полярного круга. Расширение НАТО на север также облегчило для НАТО переброску подкреплений в страны Балтии в случае военного кризиса или конфликта в этом регионе

- говорит Кристиан Атланд, старший научный сотрудник Норвежского института оборонных исследований.

Углубление отношений между регионом и Вашингтоном не должно отклонять от единства НАТО.

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Речь идет не о создании клуба внутри клуба, а об укреплении НАТО. Но параллельно с этим можно осуществлять определенное двустороннее или многостороннее сотрудничество или операции. Это лишь укрепляет коллективную оборону

- отметил Карл-Йохан Эдстрем, начальник Генерального штаба обороны Швеции.

Поскольку морские стратегические позиции россии в Балтийском море очень слабы, любой конфликт будет сопровождаться немедленными попытками рф захватить ключевые портовые районы в Прибалтике, Финляндии и Польше, - считает Стефан Лундквист, глава шведского Центра вопросов безопасности в Арктике.

Ключевое военно-стратегическое положение Готланда, скорее всего, станет ареной враждебных действий на начальном этапе конфликта

- отметил он.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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