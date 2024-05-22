путин стремится захватить остров Готланд и полностью контролировать Балтийское море - главнокомандующий Швеции

российский президент Владимир Путин, вероятно, хочет контролировать все Балтийское море. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных сил Швеции Микаэль Бюден в интервью для RND, пишет УНН.

Детали

Военный уверен, Россия стремится контролировать шведский остров Готланд. Как объяснил Бюдень кто контролирует Готланд, тот контролирует Балтийское море.

Да, я уверен, что Путин положил даже оба глаза на Готланд. Цель Путина-получить контроль над Балтийским морем. Вероятно, он также положил глаз на Аландские острова. Россияне внимательно следят за тем, что происходит на входах и выходах в Балтийское море - заявил главнокомандующий Вооруженными силами Швеции.

По его словам, если России удастся взять под контроль и перекрыть Балтийское море, это повлияет на жизнь Швеции и стран Балтии.

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Мы не можем этого допустить. Балтийское море не должно стать игровой площадкой Путина, где он может запугивать членов НАТО - предупредил Микаэль Бюден.

Главнокомандующий объяснил, что Готланд является шведской территорией, поэтому Швеция несет ответственность за его защиту, а Готланд имеет право на защиту.

Он также рассказал, что после полномасштабного вторжения в Украину Швеция увеличила военный контингент на острове, который до этого годами лишь сокращали.

Сейчас мы охраняем остров (Готланд-ред.) с помощью постоянно дислоцированных на нем подразделений и временно перебрасываем туда дополнительные силы, если опасная ситуация растет - пояснил военный.

Дополнение

Главнокомандующий также рассказал, что при необходимости Швеция может использовать остров не только для обороны, а как площадку для наступательных операций.

Мы очень заинтересованы в том, чтобы морской путь оставался открытым и чтобы контролировать то, что происходит над и под поверхностью воды. Из Готланда мы можем помочь другим странам НАТО в Балтийском море жить в безопасности - заметил Бюден

В то же время главнокомандующий Швеции предупредил - если путин вторгнется на Готланд, он сможет угрожать странам НАТО с моря.

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Это будет конец мира и стабильности в Северном и балтийском регионах - уверен военный.

Напомним

Недавно российские СМИ со ссылкой на документы правительства рф заявили, что Россия стремится в одностороннем порядке изменить морские границы страны с Литвой и Финляндией в Балтийском море.