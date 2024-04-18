рф может быть готова атаковать страны НАТО через 5-8 лет - немецкий генерал

россия может быть готова в военном отношении атаковать страны НАТО через пять-восемь лет, если решит это сделать, как только она восстановит свои силы, пострадавшие от войны на Украине. Об этом сказал генеральный инспектор вооруженных сил Германии генерал-лейтенант Карстен Бройер во время визита в Польшу, передает УНН со ссылкой на Reuters.

"К тому времени, согласно нашему анализу, россия восстановит свои силы до такой степени, что станет возможным нападение на территорию НАТО", - заявил Бройер.

"Я не говорю, что это произойдет, но что это возможно", - заявил он поздно вечером в среду.

Издание отмечает, что вторжение россии на Украину в феврале 2022 года спровоцировало самый глубокий кризис в отношениях москвы с Западом со времен Карибского кризиса 1962 года.

Но москва регулярно отвергает предположения Запада о том, что она может считать нападение на НАТО полной чепухой. российский диктатор владимир путин в прошлом месяце подтвердил, что россия не имеет никаких планов в отношении какой-либо страны НАТО, хотя и заявил, что она будет сбивать любые истребители F-16, поставленные Западом Украине.

Из 32 членов НАТО шесть европейских стран граничат с россией: Норвегия, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва и Польша.

"Мы видим, что россия производит много военной техники и не отправляет всю эту технику на передовую в Украину… поэтому к 2029 году мы должны быть готовы", — заявил Бройер, глава обороны Германии.

"То, что мы видим, — это угроза через пять-восемь лет".