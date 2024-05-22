путін прагне захопити острів Готланд та повністю контролювати Балтійське море - головнокомандувач Швеції

російський президент володимир путін, ймовірно, хоче контролювати все Балтійське море. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил Швеції Мікаель Бюден в інтерв'ю для RND, пише УНН.

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Військовий впевнений, росія прагне контролювати шведський острів Готланд. Як пояснив Бюден, хто контролює Готланд, той контролює Балтійське море.

Так, я впевнений, що путін поклав навіть обидва ока на Готланд. Мета Путіна – отримати контроль над Балтійським морем. Ймовірно, він також поклав око на Аландські острови. Росіяни уважно стежать за тим, що відбувається на входах і виходах до Балтійського моря - заявив головнокомандувач Збройних сил Швеції.

За його словами, якщо росії вдасться взяти під контроль та перекрити Балтійське море, це вплине на життя Швеції та країн Балтії.

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Ми не можемо цього допустити. Балтійське море не повинно стати ігровим майданчиком путіна, де він може залякувати членів НАТО - попередив Мікаель Бюден.

Головнокомандувач пояснив, що Готланд є шведською територією, тому Швеція несе відповідальність за його захист, а Готланд має право на захист.

Він також розповів, що після повномасштабного вторгнення в Україну Швеція збільшила військовий контингент на острові, який до цього роками лише скорочували.

Зараз ми охороняємо острів (Готланд -ред.) за допомогою постійно дислокованих на ньому підрозділів і тимчасово перекидаємо туди додаткові сили, якщо небезпечна ситуація зростає - пояснив військовий.

Доповнення

Головнокомандувач також розповів, що за потреби Швеція може використати острів не лише для оборони, а як майданчик для наступальних операцій.

Ми дуже зацікавлені в тому, щоб морський шлях залишався відкритим і щоб контролювати те, що відбувається над і під поверхнею води. З Готланду ми можемо допомогти іншим країнам НАТО в Балтійському морі жити в безпеці - зауважив Бюден

Водночас головнокомандувач Швеції попередив - якщо путін вторгнеться на Готланд, він зможе загрожувати країнам НАТО з моря.

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Це був би кінець миру і стабільності в Північному і Балтійському регіонах - впевнений військовий.

Нагадаємо

Нещодавно російські ЗМІ з посиланням на документи уряду рф заявили, що росія прагне в односторонньому порядку змінити морські кордони країни з Литвою і Фінляндією в Балтійському морі.