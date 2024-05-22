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путін прагне захопити острів Готланд та повністю контролювати Балтійське море - головнокомандувач Швеції

путін прагне захопити острів Готланд та повністю контролювати Балтійське море - головнокомандувач Швеції

Київ • УНН

 • 16388 перегляди

президент рф володимир путін прагне отримати контроль над усім Балтійським морем, включаючи шведський острів Готланд, попередив головнокомандувач збройними силами Швеції Мікаель Буден.

російський президент володимир путін, ймовірно, хоче контролювати все Балтійське море. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил Швеції Мікаель Бюден в інтерв'ю для RND, пише УНН.

Деталі 

Військовий впевнений, росія прагне контролювати шведський острів Готланд. Як пояснив Бюден, хто контролює Готланд, той контролює Балтійське море.

Так, я впевнений, що путін поклав навіть обидва ока на Готланд. Мета Путіна – отримати контроль над Балтійським морем. Ймовірно, він також поклав око на Аландські острови. Росіяни уважно стежать за тим, що відбувається на входах і виходах до Балтійського моря

- заявив головнокомандувач Збройних сил Швеції.

За його словами, якщо росії вдасться взяти під контроль та перекрити Балтійське море, це вплине на життя Швеції та країн Балтії.

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Ми не можемо цього допустити. Балтійське море не повинно стати ігровим майданчиком путіна, де він може залякувати членів НАТО

- попередив Мікаель Бюден.

Головнокомандувач пояснив, що Готланд є шведською територією, тому Швеція несе відповідальність за його захист, а Готланд має право на захист.

Він також розповів, що після повномасштабного вторгнення в Україну Швеція збільшила військовий контингент на острові, який до цього роками лише скорочували.

Зараз ми охороняємо острів (Готланд -ред.) за допомогою постійно дислокованих на ньому підрозділів і тимчасово перекидаємо туди додаткові сили, якщо небезпечна ситуація зростає

- пояснив військовий. 

Доповнення

Головнокомандувач також розповів, що за потреби Швеція може використати острів не лише для оборони, а як майданчик для наступальних операцій. 

Ми дуже зацікавлені в тому, щоб морський шлях залишався відкритим і щоб контролювати те, що відбувається над і під поверхнею води. З Готланду ми можемо допомогти іншим країнам НАТО в Балтійському морі жити в безпеці

- зауважив Бюден

Водночас головнокомандувач Швеції попередив - якщо путін вторгнеться на Готланд, він зможе загрожувати країнам НАТО з моря.

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Це був би кінець миру і стабільності в Північному і Балтійському регіонах

- впевнений військовий. 

Нагадаємо

Нещодавно російські ЗМІ з посиланням на документи уряду рф заявили, що росія прагне в односторонньому порядку змінити морські кордони країни з Литвою і Фінляндією в Балтійському морі.  

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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