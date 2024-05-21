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росія хоче в односторонньому порядку змінити морські кордони з Литвою і Фінляндією - росЗМІ

росія хоче в односторонньому порядку змінити морські кордони з Литвою і Фінляндією - росЗМІ

Київ • УНН

 • 43291 перегляди

росія планує в односторонньому порядку змінити свої морські кордони з Литвою і Фінляндією в Балтійському морі, скорегувавши географічні координати, щоб оголосити частину акваторії своїми внутрішніми морськими водами.

У москві вирішили в односторонньому порядку змінити морські кордони рф з Литвою та Фінляндією в Балтійському морі. Про це пишуть російські ЗМІ з посиланням на документ міноборони рф, передає УНН.

Деталі 

Зазначається, що росія планує  оголосити частину акваторії на сході Фінської затоки, а також поблизу міст Балтійськ і Зеленоградськ Калінінградської області, своїми внутрішніми морськими водами.

Для цього будуть змінені географічні координати точок, що визначають положення базових ліній, від яких вимірюється ширина територіального моря рф, а також прилеглої зони біля узбережжя і островів.

Зокрема, на кордоні з Фінляндією уряд рф має намір коригувати координати в районі островів Яхи, Зоммерс, Голландія, Родшер, Малий Тютер, Вігрунд, а також біля північного входу мису річки Нарва.

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Натомість на кордоні з Литвою під перегляд потрапила зона Куршської коси в Гданській затоці, райони мису Таран, мису на південь від мису Таран, а також Балтійської коси. 

Як пояснюють це самі російські урядовці, чинні  географічні координати, встановлені постановою Ради Міністрів СРСР в 1985 році, "не повністю відповідають поточному географічному положенню". 

Саму постанову 40-річної давності, яка регулює кордони на Балтиці, у міноборони пропонують частково "визнати недійсною" (розділ "Балтійське море").

Доповнення

В росії пояснюють, що  таким чином проходження державного кордону рф морем зміниться у зв'язку зі зміною положення зовнішнього кордону територіального моря.

Очікується, що завдяки цьому в південній частині російських островів у Фінській затоці, а також в районі міст Балтійськ і Зеленоградськ буде встановлена система прямих базових ліній, що дасть можливість використовувати відповідну акваторію в якості внутрішніх морських вод росії.

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Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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