росія хоче в односторонньому порядку змінити морські кордони з Литвою і Фінляндією - росЗМІ
Київ • УНН
росія планує в односторонньому порядку змінити свої морські кордони з Литвою і Фінляндією в Балтійському морі, скорегувавши географічні координати, щоб оголосити частину акваторії своїми внутрішніми морськими водами.
У москві вирішили в односторонньому порядку змінити морські кордони рф з Литвою та Фінляндією в Балтійському морі. Про це пишуть російські ЗМІ з посиланням на документ міноборони рф, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що росія планує оголосити частину акваторії на сході Фінської затоки, а також поблизу міст Балтійськ і Зеленоградськ Калінінградської області, своїми внутрішніми морськими водами.
Для цього будуть змінені географічні координати точок, що визначають положення базових ліній, від яких вимірюється ширина територіального моря рф, а також прилеглої зони біля узбережжя і островів.
Зокрема, на кордоні з Фінляндією уряд рф має намір коригувати координати в районі островів Яхи, Зоммерс, Голландія, Родшер, Малий Тютер, Вігрунд, а також біля північного входу мису річки Нарва.
Путін планує тривалу війну не тільки з Україно, а й з НАТО – секретар РНБО14.05.24, 06:24 • 101905 переглядiв
Натомість на кордоні з Литвою під перегляд потрапила зона Куршської коси в Гданській затоці, райони мису Таран, мису на південь від мису Таран, а також Балтійської коси.
Як пояснюють це самі російські урядовці, чинні географічні координати, встановлені постановою Ради Міністрів СРСР в 1985 році, "не повністю відповідають поточному географічному положенню".
Саму постанову 40-річної давності, яка регулює кордони на Балтиці, у міноборони пропонують частково "визнати недійсною" (розділ "Балтійське море").
Доповнення
В росії пояснюють, що таким чином проходження державного кордону рф морем зміниться у зв'язку зі зміною положення зовнішнього кордону територіального моря.
Очікується, що завдяки цьому в південній частині російських островів у Фінській затоці, а також в районі міст Балтійськ і Зеленоградськ буде встановлена система прямих базових ліній, що дасть можливість використовувати відповідну акваторію в якості внутрішніх морських вод росії.
У росії "немає інтересу" нападати на країни НАТО – шойгу26.04.24, 12:59 • 19345 переглядiв
Нагадаємо
Генеральний інспектор збройних сил Німеччини генерал-лейтенант Карстен Бройєр заявляв, що росія може бути готова у військовому відношенні атакувати країни НАТО через п'ять-вісім років, якщо вирішить це зробити, як тільки вона відновить свої сили, що постраждали від війни в Україні.