Путін планує тривалу війну не тільки з Україно, а й з НАТО – секретар РНБО
Київ • УНН
Путін планує тривалу війну не лише з Україною, але й з НАТО, за словами секретаря Ради національної безпеки і оборони України.
Секретар РНБО України Олександр Литвиненко вважає, що кадрові перестановки у Кремлі та вибір нового російського міністра оборони, свідчить про те, що Путін налаштований на довгу війну. Про це він заявив в інтерв'ю AFP Press, передає УНН.
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За словами Литвиненка, майбутній міністр оборони РФ Андрій Білоусов, кандидатуру якого Путін подав 12 травня, є "досвідченим менеджером, здатним забезпечити довготривалу війну на виснаження".
"Це говорить про те, що Путін планує війну на тривалий термін уперед. І війну не тільки з Україною, а й із Заходом загалом. Війну з НАТО", – заявив секретар РНБО.
Він також додав, що радянські запаси зброї у Росії "величезні, але вони також обмежені". Якщо військові дії триватимуть із тією ж інтенсивністю, що й зараз, то танків і бронетехніки в росіян вистачить на півтора року, потім на ворога чекатимуть проблеми, додав Литвиненко.
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