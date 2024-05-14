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Путін планує тривалу війну не тільки з Україно, а й з НАТО – секретар РНБО

Путін планує тривалу війну не тільки з Україно, а й з НАТО – секретар РНБО

Київ • УНН

 • 101904 перегляди

Путін планує тривалу війну не лише з Україною, але й з НАТО, за словами секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Секретар РНБО України Олександр Литвиненко вважає, що кадрові перестановки у Кремлі та вибір нового російського міністра оборони, свідчить про те, що Путін налаштований на довгу війну. Про це він заявив в інтерв'ю AFP Press, передає УНН.

Деталі

За словами Литвиненка, майбутній міністр оборони РФ Андрій Білоусов, кандидатуру якого Путін подав 12 травня, є "досвідченим менеджером, здатним забезпечити довготривалу війну на виснаження".

"Це говорить про те, що Путін планує війну на тривалий термін уперед. І війну не тільки з Україною, а й із Заходом загалом. Війну з НАТО", – заявив секретар РНБО.

Він також додав, що радянські запаси зброї у Росії "величезні, але вони також обмежені". Якщо військові дії триватимуть із тією ж інтенсивністю, що й зараз, то танків і бронетехніки в росіян вистачить на півтора року, потім на ворога чекатимуть проблеми, додав Литвиненко.

Набагато більше за 30 тисяч військових просто зараз наступають на півночі Харківщини13.05.24, 23:37 • 69306 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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