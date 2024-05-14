Путин планирует длительную войну не только с Украиной, но и с НАТО - секретарь СНБО

Секретарь СНБО Украины Александр Литвиненко считает, что кадровые перестановки в Кремле и выбор нового российского министра обороны, свидетельствует о том, что Путин настроен на долгую войну. Об этом он заявил в интервью AFP Press, передает УНН.

Детали

По словам Литвиненко, будущий министр обороны РФ Андрей Белоусов, кандидатуру которого Путин подал 12 мая, является "опытным менеджером, способным обеспечить долговременную войну на истощение".

"Это говорит о том, что Путин планирует войну на длительный срок вперед. И войну не только с Украиной, но и с Западом в целом. Войну с НАТО", - заявил секретарь СНБО.

Он также добавил, что советские запасы оружия у России "огромные, но они также ограничены". Если военные действия будут продолжаться с той же интенсивностью, что и сейчас, то танков и бронетехники у россиян хватит на полтора года, потом врага будут ждать проблемы, добавил Литвиненко.

Гораздо больше 30 тысяч военных прямо сейчас наступают на севере Харьковщины