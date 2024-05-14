Путин планирует длительную войну не только с Украиной, но и с НАТО - секретарь СНБО

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
sovet-natsionalnoi-bezopasnosti-i-oboroni-ukrainiСовет национальной безопасности и обороны Украины
natoNATO
ukrainaУкраина
Эксклюзив
3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии
  •  110360 просмотра

3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии

Эксклюзив
Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая
  •  120718 просмотра

Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая

Эксклюзив
И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
  •  120704 просмотра

И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
11 мая 2024, 18:06  •  170011 просмотра

В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского

Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  209015 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
9 мая 2024, 13:08  •  214505 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
9 мая 2024, 08:29  •  205757 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
9 мая 2024, 06:54  •  159811 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

Эксклюзив
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
8 мая 2024, 16:29  •  151928 просмотра

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

Эксклюзив
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
8 мая 2024, 14:00  •  131304 просмотра

"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

Новости по теме
Путин планирует длительную войну не только с Украиной, но и с НАТО - секретарь СНБО

Путин планирует длительную войну не только с Украиной, но и с НАТО - секретарь СНБО

  •  1594 просмотра
В Харькове был слышен взрыв

В Харькове был слышен взрыв

  •  3124 просмотра
14 мая: Международный день чихуахуа, День танца маленьких утят

14 мая: Международный день чихуахуа, День танца маленьких утят

  •  2378 просмотра
Блинкен прибыл в Украину с необъявленным визитом - Reuters

Блинкен прибыл в Украину с необъявленным визитом - Reuters

  •  4670 просмотра
CNN: Израиль собрал войска для операции в Рафахе

CNN: Израиль собрал войска для операции в Рафахе

  •  4821 просмотра
Британская армия впервые в мире начала печатать запчасти к технике на 3D-принтере

Британская армия впервые в мире начала печатать запчасти к технике на 3D-принтере

  •  5541 просмотра
В Белгороде прогремело множество взрывов - росСМИ

В Белгороде прогремело множество взрывов - росСМИ

  •  9493 просмотра
В Харьковской ОГА сделают публичный отчет по фортификациям в области

В Харьковской ОГА сделают публичный отчет по фортификациям в области

  •  9116 просмотра
В Киев прибыл старший директор по вопросам Европы в Совете нацбезопасности США

В Киев прибыл старший директор по вопросам Европы в Совете нацбезопасности США

  •  9188 просмотра
Ведет голосовой диалог как живой человек: OpenAI представила ChatGPT-4o

Ведет голосовой диалог как живой человек: OpenAI представила ChatGPT-4o

  •  8216 просмотра

Популярные

Jerry Heil и alyona alyona выпустили новую песню, которая могла представить Украину на Евровидении

Jerry Heil и alyona alyona выпустили новую песню, которая могла представить Украину на Евровидении

  •  48126 просмотра
На Киевщине зафиксированы вражеские беспилотники, работает ПВО

На Киевщине зафиксированы вражеские беспилотники, работает ПВО

  •  34467 просмотра
Кулеба провел встречу с председателем парламента Сербии

Кулеба провел встречу с председателем парламента Сербии

  •  45384 просмотра
В Воздушных силах предупредили о движении беспилотников в ряде областей

В Воздушных силах предупредили о движении беспилотников в ряде областей

  •  25621 просмотра
Кулеба обсудил с главой МИД Литвы переговорные рамки по вступлению в ЕС

Кулеба обсудил с главой МИД Литвы переговорные рамки по вступлению в ЕС

  •  52723 просмотра

Публикации

Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  236752 просмотра
Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии

Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии

10 мая 2024, 07:39  •  282363 просмотра
Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы

Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы

10 мая 2024, 06:49  •  283846 просмотра
Открытие собственного бизнеса как путь адаптации ветеранов в гражданской жизни: с какими проблемами сталкиваются бывшие военные

Открытие собственного бизнеса как путь адаптации ветеранов в гражданской жизни: с какими проблемами сталкиваются бывшие военные

9 мая 2024, 14:50  •  292020 просмотра
Слабое звено: кто в регионах тянет на дно партию Юлии Тимошенко

Слабое звено: кто в регионах тянет на дно партию Юлии Тимошенко

9 мая 2024, 10:03  •  303012 просмотра

Путин планирует длительную войну не только с Украиной, но и с НАТО - секретарь СНБО

Путин планирует длительную войну не только с Украиной, но и с НАТО, по словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Война •   •  1594 просмотра
Путин планирует длительную войну не только с Украиной, но и с НАТО - секретарь СНБО

В Харькове был слышен взрыв

В Харькове прогремел взрыв, и власти выясняют, был ли это взрыв в городе или на его окраинах.

Общество •   •  3124 просмотра
В Харькове был слышен взрыв

14 мая: Международный день чихуахуа, День танца маленьких утят

Сегодня, 14 мая, любители собак во многих странах мира могут приобщиться к Международному дню чихуахуа. Чихуахуа занимает 34-е место среди самых популярных пород собак. Родиной этих домашних любимцев является Мексика.

УНН Lite •   •  2378 просмотра
14 мая: Международный день чихуахуа, День танца маленьких утят

Блинкен прибыл в Украину с необъявленным визитом - Reuters

Государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев с необъявленным визитом, чтобы продемонстрировать солидарность США с Украиной и обсудить дополнительную военную помощь.

Война •   •  4670 просмотра
Блинкен прибыл в Украину с необъявленным визитом - Reuters

CNN: Израиль собрал войска для операции в Рафахе

По словам американских официальных лиц, Израиль сосредоточил достаточно войск в окрестностях Рафаха, чтобы потенциально начать полномасштабную наземную операцию в ближайшие дни, несмотря на предостережения администрации Байдена против такого вторжения.

Война •   •  4821 просмотра
CNN: Израиль собрал войска для операции в Рафахе

Британская армия впервые в мире начала печатать запчасти к технике на 3D-принтере

Британская армия впервые начала использовать 3D-принтер в полевых условиях для быстрого изготовления запасных частей для транспортных средств во время учений НАТО "Стедфаст дефендер" - крупнейшего развертывания НАТО в Европе за последнее поколение.

Война •   •  5541 просмотра
Британская армия впервые в мире начала печатать запчасти к технике на 3D-принтере

В Белгороде прогремело множество взрывов - росСМИ

Несколько взрывов произошли в Белгороде, Россия, после того, как рано утром было объявлено предупреждение о ракетной угрозе.

Война •   •  9493 просмотра
В Белгороде прогремело множество взрывов - росСМИ

В Харьковской ОГА сделают публичный отчет по фортификациям в области

Председатель Харьковской областной военной администрации распорядился обнародовать отчет о строительстве фортификационных сооружений в регионе, чтобы ответить на обвинения в саботаже оборонительных мероприятий и отсутствии фортификационных сооружений.

Война •   •  9116 просмотра
В Харьковской ОГА сделают публичный отчет по фортификациям в области

В Киев прибыл старший директор по вопросам Европы в Совете нацбезопасности США

Майкл Карпентер, старший директор по европейским делам Совета национальной безопасности США, прибыл в Киев, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку США Украине против незаконной агрессии России.

Война •   •  9188 просмотра
В Киев прибыл старший директор по вопросам Европы в Совете нацбезопасности США

Ведет голосовой диалог как живой человек: OpenAI представила ChatGPT-4o

OpenAI представляет ChatGPT-4o, новую речевую модель, которая может вести голосовые разговоры в режиме реального времени со средним временем отклика 320 миллисекунд, подобно живому человеку.

Технологии •   •  8216 просмотра
Ведет голосовой диалог как живой человек: OpenAI представила ChatGPT-4o