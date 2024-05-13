Гораздо больше 30 тысяч военных прямо сейчас наступают на севере Харьковщины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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sovet-natsionalnoi-bezopasnosti-i-oboroni-ukrainiСовет национальной безопасности и обороны Украины
kharkivХарьков
Эксклюзив
3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии
  •  103959 просмотра

3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии

Эксклюзив
Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая
  •  114777 просмотра

Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая

Эксклюзив
И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
  •  114778 просмотра

И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
11 мая 2024, 18:06  •  165600 просмотра

В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского

Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  208741 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
9 мая 2024, 13:08  •  214358 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
9 мая 2024, 08:29  •  205675 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
9 мая 2024, 06:54  •  159758 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

Эксклюзив
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
8 мая 2024, 16:29  •  151892 просмотра

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

Эксклюзив
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
8 мая 2024, 14:00  •  131281 просмотра

"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

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Слабое звено: кто в регионах тянет на дно партию Юлии Тимошенко

9 мая 2024, 10:03  •  296337 просмотра

Гораздо больше 30 тысяч военных прямо сейчас наступают на севере Харьковщины

По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, более 30 000 российских военнослужащих ведут наступление в Харьковской области.

Война •   •  6397 просмотра
Гораздо больше 30 тысяч военных прямо сейчас наступают на севере Харьковщины

Jerry Heil и alyona alyona выпустили новую песню, которая могла представить Украину на Евровидении

Jerry Heil и alyona alyona, представители Украины на песенном конкурсе Евровидение 2024, выпустили новый совместный трек под названием "Подоляночка", который потенциально мог представить Украину на конкурсе.

Культура •   •  8429 просмотра
Jerry Heil и alyona alyona выпустили новую песню, которая могла представить Украину на Евровидении

В России загорелся теплоход, находящийся на ремонте

На судне "М. В. Ломоносов", стоящем на ремонте в сухом доке в российском городе Архангельск, произошел пожар: пламенем охвачена площадь 936 квадратных метров.

Общество •   •  8134 просмотра
В России загорелся теплоход, находящийся на ремонте

США анонсировали новый пакет помощи Украине в следующие несколько дней

Соединенные Штаты предоставят Украине новый пакет военной помощи в ближайшие несколько дней, о чем заявил советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

Война •   •  11040 просмотра
США анонсировали новый пакет помощи Украине в следующие несколько дней

На Киевщине зафиксированы вражеские беспилотники, работает ПВО

Силы противовоздушной обороны в Киевской области преследуют вражеские беспилотники, а жителям рекомендуют укрыться в укрытиях до завершения воздушного налета.

Война •   •  13236 просмотра
На Киевщине зафиксированы вражеские беспилотники, работает ПВО

Кулеба провел встречу с председателем парламента Сербии

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился в Белграде со спикером парламента Сербии Аной Брнабич, договорившись об усилении парламентского сотрудничества между Украиной и Сербией и поблагодарив Сербию за ее гуманитарную помощь Украине.

политика •   •  13387 просмотра
Кулеба провел встречу с председателем парламента Сербии

В Воздушных силах предупредили о движении беспилотников в ряде областей

В четырех областях зафиксировано движение вражеских беспилотников. Воздушные силы зафиксировали их в Черниговской, Кировоградской и Николаевской областях.

Война •   •  13842 просмотра
В Воздушных силах предупредили о движении беспилотников в ряде областей

Враг сбросил с дрона взрывчатку на пожарный автомобиль в Херсонской области

российская армия сбросила взрывчатку с беспилотника на пожарную машину, когда спасатели работали на месте вражеского обстрела в Херсонской области.

Война •   •  13946 просмотра
Враг сбросил с дрона взрывчатку на пожарный автомобиль в Херсонской области

Кулеба обсудил с главой МИД Литвы переговорные рамки по вступлению в ЕС

Украина и Литва обсудили военную помощь, переговоры о вступлении Украины в ЕС, подготовку к мирным саммитам и саммитам НАТО, а также дальнейшую поддержку со стороны Литвы в виде предоставления оборонного оборудования.

политика •   •  14882 просмотра
Кулеба обсудил с главой МИД Литвы переговорные рамки по вступлению в ЕС

В Мумбаи во время непогоды упал большой рекламный щит: есть погибшие и десятки раненых

По меньшей мере 8 человек погибли и 64 получили ранения, когда во время пылевой бури и ливня в Мумбаи обвалился гигантский рекламный щит.

Новости Мира •   •  12870 просмотра
В Мумбаи во время непогоды упал большой рекламный щит: есть погибшие и десятки раненых