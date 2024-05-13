Гораздо больше 30 тысяч военных прямо сейчас наступают на севере Харьковщины

На северо-восточной границе было сосредоточено около 50 тысяч российских военных. Сейчас значительная часть из них задействована в наступлении на Харьковщину. Об этом заявил секретарь СНБО Александр Литвиненко в комментарии Le Figaro, передает УНН.

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Украинские военные готовы к отражению и ведут тяжелые бои. Но русских очень много сказал он.

По словам Литвиненко, участие в наступательных действиях на Харьковщине сейчас принимает "гораздо больше, чем 30 тысяч военных".

Однако секретарь СНБО заверил, что городу Харькову пока "ничего не угрожает".

Напомним,

Утром 10 мая российские оккупанты пошли в наступление на государственной границе к северу от Харькова.

россияне перешли в наступление на Харьковщине, на фронте почти сотня боевых столкновений за сутки - Генштаб