Набагато більше за 30 тисяч військових просто зараз наступають на півночі Харківщини
Київ • УНН
За словами секретаря Ради національної безпеки і оборони України, понад 30 000 російських військовослужбовців ведуть наступ у Харківській області.
На північно-східному кордоні було зосереджено близько 50 тисяч російських військових. Наразі значна частина із них задіяна у наступі на Харківщину. Про це заявив секретар РНБО Олександр Литвиненко у коментарі Le Figaro, передає УНН.
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За словами Литвиненка, участь у наступальних діях на Харківщині зараз бере "набагато більше, ніж 30 тисяч військових".
Проте секретар РНБО запевнив, що місту Харків наразі "нічого не загрожує".
Нагадаємо
Вранці 10 травня російські окупанти пішли у наступ на державному кордоні на північ від Харкова.
росіяни перейшли в наступ на Харківщині, на фронті майже сотня бойових зіткнень за добу - Генштаб 10.05.24, 20:03 • 33048 переглядiв