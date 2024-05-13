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Набагато більше за 30 тисяч військових просто зараз наступають на півночі Харківщини

Набагато більше за 30 тисяч військових просто зараз наступають на півночі Харківщини

Київ • УНН

 • 69307 перегляди

За словами секретаря Ради національної безпеки і оборони України, понад 30 000 російських військовослужбовців ведуть наступ у Харківській області.

На північно-східному кордоні було зосереджено близько 50 тисяч російських військових. Наразі значна частина із них задіяна у наступі на Харківщину. Про це заявив секретар РНБО Олександр Литвиненко у коментарі Le Figaro, передає УНН.

Деталі

Українські військові готові до відбиття і ведуть важкі бої. Але росіян дуже багато

сказав він.

За словами Литвиненка, участь у наступальних діях на Харківщині зараз бере "набагато більше, ніж 30 тисяч військових".

Проте секретар РНБО запевнив, що місту Харків наразі "нічого не загрожує".

Нагадаємо

Вранці 10 травня російські окупанти пішли у наступ на державному кордоні на північ від Харкова.

росіяни перейшли в наступ на Харківщині, на фронті майже сотня бойових зіткнень за добу - Генштаб 10.05.24, 20:03 • 33048 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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