россия хочет в одностороннем порядке изменить морские границы с Литвой и Финляндией - росСМИ

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство
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В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство

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Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства
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Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства

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В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия
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В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия

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В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт
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В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт

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Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов
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Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов

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20 мая 2024, 12:30  •  188095 просмотра

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

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20 мая 2024, 07:28  •  131355 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая

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Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 07:23  •  198687 просмотра

Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных

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В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 06:49  •  183074 просмотра

В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных

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В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
17 мая 2024, 13:36  •  191575 просмотра

В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы

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Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

15 мая 2024, 10:00  •  408497 просмотра

россия хочет в одностороннем порядке изменить морские границы с Литвой и Финляндией - росСМИ

россия планирует в одностороннем порядке изменить свои морские границы с Литвой и Финляндией в Балтийском море, скорректировав географические координаты, чтобы объявить часть акватории своими внутренними морскими водами.

Новости Мира •   •  2834 просмотра
россия хочет в одностороннем порядке изменить морские границы с Литвой и Финляндией - росСМИ

Транспортируют оружие и личный состав: разведчики показали, как уничтожают грузовики оккупантов

Разведчики из спецподразделения "Кабул-9" уничтожили российские военные грузовики, использовавшиеся для перевозки оружия, личного состава и боеприпасов на Запорожском фронте, как показано на видео, опубликованном украинской разведкой.

Война •   •  3483 просмотра
Транспортируют оружие и личный состав: разведчики показали, как уничтожают грузовики оккупантов

Не справились с ледоходом: в рф затонули два теплохода

Два теплохода, "Софрон Данилов" и "капитан Бурковский", затонули после того, как не могли справиться с ледоходом во время зимней стоянки недалеко от поселка Жиганск на реке Лена в Якутии, россия. Сообщений о пострадавших нет.

Новости Мира •   •  4306 просмотра
Не справились с ледоходом: в рф затонули два теплохода

Канада расширила санкции против рф за перевозку оружия из КНДР

Канада вводит санкции в отношении российских физических и юридических лиц за содействие незаконной транспортировке оружия, включая баллистические ракеты, из Северной Кореи в Россию для использования в войне против Украины, нарушая резолюции ООН.

Война •   •  7424 просмотра
Канада расширила санкции против рф за перевозку оружия из КНДР

Почему украинцы не верят АРМА?

Согласно социологическому исследованию, управление арестованным имуществом украинского правительства воспринимается как одна из наименее успешных и прозрачных задач: только 2,5% респондентов считают его успешным, а 62,7% - непрозрачным.

политика •   •  6735 просмотра
Почему украинцы не верят АРМА?

Украина и Швеция начали переговоры по заключению двустороннего соглашения по безопасности

Украинскую переговорную делегацию по соглашению о безопасности возглавляет руководитель офиса главы государства Андрей Ермак. Сегодняшний раунд переговоров провел заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква.

политика •   •  6450 просмотра
Украина и Швеция начали переговоры по заключению двустороннего соглашения по безопасности

На фронте 86 боевых столкновений, на большинстве направлений оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ - Генштаб

21 мая на фронте произошло 86 боевых столкновений, большинство из которых произошло на Покровском, Харьковском, Северском и Краматорском направлениях, поскольку противник продолжает активные действия, но украинские войска сдерживают натиск и дают решительный отпор, в результате чего было потеряно 47 российских оккупантов и 14 единиц вооружения и военной техники.

Война •   •  7434 просмотра
На фронте 86 боевых столкновений, на большинстве направлений оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ - Генштаб

Покровский и другие донецкие направления остаются чрезвычайно сложными - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Покровское, Краматорское и Кураховское направления остаются крайне сложными с интенсивными боями, в то время как украинские силовики успешно уничтожают оккупантов в Харьковской области.

Война •   •  10371 просмотра
Покровский и другие донецкие направления остаются чрезвычайно сложными - Зеленский

В Германии неизвестные вандалы разрисовали могилу Степана Бандеры

Неизвестные разрисовали памятник на могиле Степана Бандеры на Мюнхенском кладбище Вальдфридхоф надписью" Нам нужны выборы".

Общество •   •  9009 просмотра
В Германии неизвестные вандалы разрисовали могилу Степана Бандеры

Зеленский пригласил премьер-министра Ирака на саммит мира в Швейцарии

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил премьер-министра Ирака Аль-Судани принять участие в саммите мира, обсудил послевоенное восстановление, энергетическое сотрудничество и договорился об укреплении двусторонних торговых связей.

Война •   •  11137 просмотра
Зеленский пригласил премьер-министра Ирака на саммит мира в Швейцарии