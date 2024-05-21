россия хочет в одностороннем порядке изменить морские границы с Литвой и Финляндией - росСМИ

В москве решили в одностороннем порядке изменить морские границы рф с Литвой и Финляндией в Балтийском море. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на документ минобороны рф, передает УНН.

детали

Отмечается, что Россия планирует объявить часть акватории на востоке Финского залива, а также вблизи городов Балтийские Зеленоградск Калининградской области, своими внутренними морскими водами.

Для этого будут изменены географические координаты точек, определяющих положение базовых линий, от которых измеряется ширина территориального моря рф, а также прилегающей зоны у побережья и островов.

В частности, на границе с Финляндией правительство РФ намерено корректировать координаты в районе островов Яки, Замеры, Голландия, Родшер, Малый Тютер, Вигрунд, а также у северного входа мыса реки Нарва.

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Зато на границе с Литвой под просмотр попала зона Курской косы в Гданьском заливе, районы мыса Таран, мыса к югу от мыса Таран, а также Балтийской косы.

Как объясняют это сами российские чиновники, действующие географические координаты, установленные постановлением Совета Министров СССР в 1985 году, "не полностью соответствуют текущему географическому положению".

Само постановление 40-летней давности, регулирующее границы на Балтике, в Минобороны предлагают частично " признать недействительной "(раздел"Балтийское море").

Дополнение

В России объясняют, что таким образом прохождение государственной границы рф морем изменится в связи с изменением положения внешней границы территориального моря.

Ожидается, что благодаря этому в южной части российских островов в Финском заливе, а также в районе городов Балтийск и Зеленоградск будет установлена система прямых базовых линий, что даст возможность использовать соответствующую акваторию в качестве внутренних морских вод России.

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Напомним

Генеральный инспектор Вооруженных сил Германии генерал-лейтенант Карстен Бройер заявлял, что Россия может быть готова в военном отношении атаковать страны НАТО через пять-восемь лет, если решит это сделать, как только она восстановит свои силы, пострадавшие от войны в Украине.