У россии "нет интереса" нападать на страны НАТО - шойгу

Министр обороны россии Сергей Шойгу заявил, что россия якобы не имеет и никогда не имела планов нападать на страны Североатлантического альянса. Об этом он сказал в ходе совещания министров обороны стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), проходящего в Астане, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

российская федерация никогда не угрожала НАТО. Мы не имеем ни геополитических, ни военных интересов нападать на государства блока - заверил шойгу.

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Генеральный инспектор вооруженных сил Германии генерал-лейтенант Карстен Бройер заявлял, что россия может быть готова в военном отношении атаковать страны НАТО через пять-восемь лет, если решит это сделать, как только она восстановит свои силы, пострадавшие от войны в Украине.

Также президент Владимир Зеленский заявлял, что если Украина не выдержит, то россия пойдет дальше и наверняка нападет на страны НАТО.