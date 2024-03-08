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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Если Украина проиграет, россия точно нападет на страны НАТО - Зеленский

Если Украина проиграет, россия точно нападет на страны НАТО - Зеленский

Киев  •  УНН

8 марта 2024, 12:46  •  13406 просмотра

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Если Украина проиграет, россия обязательно нападет на страны НАТО, предупредил президент Зеленский, призвав союзников поддержать Украину, чтобы предотвратить дальнейшую российскую агрессию.

  Если Украина не выдержит, то россия пойдет дальше и точно нападет на страны НАТО

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в  интервью итальянскому журналисту Бруно Веспи, передает корреспондент УНН.

Украинцы сегодня платят самую высокую цену - гибнут наши военные, но мы очень рассчитываем, что это высоко ценят наши партнеры, включая Италию. Понимают, что мы платим самую высокую цену. Понимая, что все лидеры понимают, и их общества понимают, что если Украина не выдержит, то Россия пойдет дальше и точно нападет на страны НАТО

- сказал Зеленский.
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Он напомнил, что Италия одна из стран НАТО.

Хочу напомнить, что если россия нападет, или оккупирует часть территорий того или иного государства НАТО, всем странам НАТО придется платить высокую цену, самую высокую - отправлять свои войска

- отметил Зеленский. 

Дополнение

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что либо Европа откажется от страха, нерешительности в помощи украинским воинам, либо же в будущем наступит очередь европейских солдат отдать свои жизни в боях, чтобы защитить сначала города и села стран Центральной Европы, а затем и остальной Европы. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
natoNATO
italiyaИталия
yevropaЕвропа
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
dmytro-kulebaДмитрий Кулеба
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