Если Украина проиграет, россия точно нападет на страны НАТО - Зеленский
Киев • УНН
Если Украина проиграет, россия обязательно нападет на страны НАТО, предупредил президент Зеленский, призвав союзников поддержать Украину, чтобы предотвратить дальнейшую российскую агрессию.
Если Украина не выдержит, то россия пойдет дальше и точно нападет на страны НАТО
Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в интервью итальянскому журналисту Бруно Веспи, передает корреспондент УНН.
Украинцы сегодня платят самую высокую цену - гибнут наши военные, но мы очень рассчитываем, что это высоко ценят наши партнеры, включая Италию. Понимают, что мы платим самую высокую цену. Понимая, что все лидеры понимают, и их общества понимают, что если Украина не выдержит, то Россия пойдет дальше и точно нападет на страны НАТО
Он напомнил, что Италия одна из стран НАТО.
Хочу напомнить, что если россия нападет, или оккупирует часть территорий того или иного государства НАТО, всем странам НАТО придется платить высокую цену, самую высокую - отправлять свои войска
Дополнение
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что либо Европа откажется от страха, нерешительности в помощи украинским воинам, либо же в будущем наступит очередь европейских солдат отдать свои жизни в боях, чтобы защитить сначала города и села стран Центральной Европы, а затем и остальной Европы.
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