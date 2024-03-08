Якщо Україна програє, росія точно нападе на країни НАТО – Зеленський
Київ • УНН
Якщо Україна програє, росія обов'язково нападе на країни НАТО, попередив президент Зеленський, закликавши союзників підтримати Україну, щоб запобігти подальшій російській агресії.
Якщо Україна не витримає, то росія піде далі й точно нападе на країни НАТО.
Про це заявив Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю італійському журналісту Бруно Веспі, передає кореспондент УНН.
Українці сьогодні сплачують найвищу ціну – гинуть наші військові, але ми дуже розраховуємо, що це високо цінують наші партнери, включаючи Італію. Розуміють, що ми сплачуємо найвищу ціну. Розуміючи, що всі лідери розуміють, і їх суспільства розуміють, що якщо Україна не витримає, то росія піде далі й точно нападе на країни НАТО
Він нагадав, що Італія одна з країн НАТО.
Хочу нагадати, що якщо росія нападе, або окупує частину територій тієї, чи іншої держави НАТО, всім країнам НАТО доведеться сплачувати високу ціну, найвищу – відправляти свої війська
Доповнення
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляв, що або Європа відмовиться від страху, нерішучості щодо допомоги українським воїнам, або ж у майбутньому настане черга європейських солдатів віддати свої життя у боях, щоб захистити спочатку міста та села країн Центральної Європи, а потім і решти Європи.