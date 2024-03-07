Якщо Європа не відкине страх та нерішучість, одного разу настане черга її солдатів – Кулеба
Київ • УНН
Або Європа надасть повну підтримку українським солдатам у захисті України, або одного дня європейським солдатам доведеться віддати своє життя, захищаючи Центральну та решту Європи від російської агресії.
Або Європа відмовиться від страху, нерішучості щодо допомоги українським воїнам, або ж у майбутньому настане черга європейських солдатів віддати свої життя у боях, щоб захистити спочатку міста та села країн Центральної Європи, а потім і решти Європи. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у колонці для Le Monde, передає УНН.
Україна – вдячна нація. Ми вдячні нашим союзникам за всю допомогу, яку нам надають.
Однак він зауважив, що росія посилює свою агресію й Україна не є кінцевою метою путіна.
Всі європейські столиці мають зрозуміти цю просту і сувору істину, яку здається, вже зрозуміли в Парижі: або наші союзники відмовляться від страху, нерішучості та так званих перешкод, і повністю допоможуть українським воїнам у їхніх боях захищати міста та села України, або одного разу настане черга ваших солдатів віддати свої життя у боях, щоб захистити спочатку міста та села країн Центральної Європи, а потім і решти Європи.
Доповнення
Кулеба пояснив, чому дискусії щодо гіпотетичного введення військ до України не мають сенсу та наголосив, що Україні потрібно більше артилерійських боєприпасів та ракет великої дальності.
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