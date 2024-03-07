Если Европа не отбросит страх и нерешительность, однажды наступит очередь ее солдат - Кулеба

Или Европа откажется от страха, нерешительности в помощи украинским воинам, или же в будущем наступит очередь европейских солдат отдать свои жизни в боях, чтобы защитить сначала города и села стран Центральной Европы, а затем и остальной Европы. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в колонке для Le Monde, передает УНН.

Украина - благодарная нация. Мы благодарны нашим союзникам за всю помощь, которую нам оказывают. - написал Кулеба.

Однако он отметил, что россия усиливает свою агрессию и Украина не является конечной целью путина.

Все европейские столицы должны понять эту простую и суровую истину, которую кажется, уже поняли в Париже: или наши союзники откажутся от страха, нерешительности и так называемых препятствий, и полностью помогут украинским воинам в их боях защищать города и села Украины, или однажды наступит очередь ваших солдат отдать свои жизни в боях, чтобы защитить сначала города и села стран Центральной Европы, а затем и остальной Европы. - отметил Кулеба.

Дополнение

Кулеба объяснил, почему дискуссии о гипотетическом введении войск в Украину не имеют смысла и отметил, что Украине нужно больше артиллерийских боеприпасов и ракет большой дальности.

Кулеба о боеприпасах для Украины: срочно нужны решительные решения, а не лихорадочные дискуссии

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