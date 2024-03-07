Если Европа не отбросит страх и нерешительность, однажды наступит очередь ее солдат - Кулеба
Киев • УНН
Или Европа окажет полную поддержку украинским солдатам в защите Украины, или однажды европейским солдатам придется отдать свою жизнь, защищая Центральную и остальную Европу от российской агрессии.
Или Европа откажется от страха, нерешительности в помощи украинским воинам, или же в будущем наступит очередь европейских солдат отдать свои жизни в боях, чтобы защитить сначала города и села стран Центральной Европы, а затем и остальной Европы. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в колонке для Le Monde, передает УНН.
Украина - благодарная нация. Мы благодарны нашим союзникам за всю помощь, которую нам оказывают.
Однако он отметил, что россия усиливает свою агрессию и Украина не является конечной целью путина.
Все европейские столицы должны понять эту простую и суровую истину, которую кажется, уже поняли в Париже: или наши союзники откажутся от страха, нерешительности и так называемых препятствий, и полностью помогут украинским воинам в их боях защищать города и села Украины, или однажды наступит очередь ваших солдат отдать свои жизни в боях, чтобы защитить сначала города и села стран Центральной Европы, а затем и остальной Европы.
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