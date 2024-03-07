Кулеба о боеприпасах для Украины: срочно нужны решительные решения, а не лихорадочные дискуссии

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украине срочно нужны решительные и системные решения, а не лихорадочные дискуссии по боеприпасам. Об этом министр написал в колонке для Le Monde, передает УНН.

"Страдая от критической нехватки артиллерийских снарядов, украинская армия не в состоянии уничтожить российскую артиллерию и защитить своих солдат", - написал Кулеба.

По его словам, Украина сегодня оказалась в такой ситуации, потому что союзники в Европе и США потребовали месяцев для дебатов, прежде чем принять решение о предоставлении достаточного количества артиллерийских боеприпасов.

Потому что они не ускорили производство оружия вовремя, потому что они медлили с получением военной техники из третьих стран и, потому что они экспортировали снаряды, произведенные в Европе, в другие страны мира. В таком контексте мы со сдержанным оптимизмом смотрим на решение, принятое нашими союзниками на Парижской конференции 26 февраля, об увеличении закупки боеприпасов у третьих стран. Мы очень благодарны за это решение. Однако этого мало. Нам срочно нужны решительные и системные решения, а не лихорадочные дискуссии - заявил Кулеба.

Министр подчеркнул, что победная стратегия базируется на трех пунктах: единство, единство и снова единство.

"Общее единство между обществом, военачальниками, солдатами, военными и политическими лидерами и между союзниками. Без смелых и честных ответов на вопросы, поставленные на Парижской конференции, не будет ни единства, ни стратегии", - сказал Кулеба.

Дополнение

Владимир Зеленский заявлял, что с инициативой Чехии по закупке боеприпасов для Украины в третьих странах есть положительный прогресс, но положительный результат сможем оценить только, когда соответствующее количество снарядов будет в Украине.

Bloomberg сообщает, что союзники Украины собрали почти все средства на 800 тысяч артиллерийских снарядов.