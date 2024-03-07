Кулеба про боєприпаси для України: терміново потрібні рішучі рішення, а не гарячкові дискусії

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 8084 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 68866 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 154353 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 150964 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 125105 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 133703 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 85556 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93337 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 98935 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89748 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1м/с
51%
Популярнi новини

Удар по Сумах: Єрмак заявив про свідомий обстріл росіянами з касетних боєприпасів цивільних жителів міста

13 квітня, 11:54 • 19576 перегляди

Буданов назвав російські підрозділи, що завдали удару по Сумах

13 квітня, 12:43 • 25602 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 14227 перегляди

У Сумах 99 постраждалих після ракетного удару рф, серед них 11 дітей

13 квітня, 13:24 • 7066 перегляди

Спалах ящуру в Центральній Європі: країни закривають кордони для стримування вірусу

13 квітня, 13:46 • 9194 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 150964 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 223297 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 372910 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 308969 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 417074 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

18:16 • 2332 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 14235 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 31618 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 28422 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 125105 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Кулеба про боєприпаси для України: терміново потрібні рішучі рішення, а не гарячкові дискусії

Київ • УНН

 • 23675 перегляди

Україна терміново потребує рішучих і системних рішень від союзників щодо надання достатньої кількості артилерійських боєприпасів, а не лише гарячкових дискусій.

Кулеба про боєприпаси для України: терміново потрібні рішучі рішення, а не гарячкові дискусії

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україні терміново потрібні рішучі та системні рішення, а не гарячкові дискусії щодо боєприпасів. Про це міністр написав у колонці для Le Monde, передає УНН.

"Страждаючи від критичної нестачі артилерійських снарядів, українська армія не в змозі знищити російську артилерію та захистити своїх солдатів", - написав Кулеба.

За його словами, Україна сьогодні опинилася в такій ситуації, тому що союзники в Європі та США зажадали місяців для дебатів, перш ніж прийняти рішення про надання достатньої кількості артилерійських боєприпасів.

Тому що вони не прискорили виробництво зброї вчасно, тому що вони зволікали з отриманням військової техніки з третіх країн і, тому що вони експортували снаряди, вироблені в Європі, в інші країни світу. У такому контексті ми зі стриманим оптимізмом дивимося на рішення, ухвалене нашими союзниками на Паризькій конференції 26 лютого, про збільшення закупівлі боєприпасів у третіх країн. Ми дуже вдячні за це рішення. Однак цього замало. Нам терміново потрібні рішучі та системні рішення, а не гарячкові дискусії

- заявив Кулеба.

Міністр наголосив, що переможна стратегія базується на трьох пунктах: єдність, єдність і знову єдність.

"Загальна єдність між суспільством, воєначальниками, солдатами, військовими та політичними лідерами та між союзниками. Без сміливих і чесних відповідей на питання, поставлені на Паризькій конференції, не буде ні єдності, ні стратегії", - сказав Кулеба.

Доповнення

Володимир Зеленський заявляв, що з ініціативою Чехії щодо закупівлі боєприпасів для України в третіх країнах є позитивний прогрес, але позитивний результат зможемо оцінити тільки, коли відповідна кількість снарядів буде в Україні.

Bloomberg повідомляє, що союзники України зібрали майже всі кошти на 800 тисяч артилерійських снарядів.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаПолітика
Париж
Чеська Республіка
Європа
Володимир Зеленський
Сполучені Штати
Україна
Дмитро Кулеба
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,495.50
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,587.85