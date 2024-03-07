Кулеба про боєприпаси для України: терміново потрібні рішучі рішення, а не гарячкові дискусії
Київ • УНН
Україна терміново потребує рішучих і системних рішень від союзників щодо надання достатньої кількості артилерійських боєприпасів, а не лише гарячкових дискусій.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україні терміново потрібні рішучі та системні рішення, а не гарячкові дискусії щодо боєприпасів. Про це міністр написав у колонці для Le Monde, передає УНН.
"Страждаючи від критичної нестачі артилерійських снарядів, українська армія не в змозі знищити російську артилерію та захистити своїх солдатів", - написав Кулеба.
За його словами, Україна сьогодні опинилася в такій ситуації, тому що союзники в Європі та США зажадали місяців для дебатів, перш ніж прийняти рішення про надання достатньої кількості артилерійських боєприпасів.
Тому що вони не прискорили виробництво зброї вчасно, тому що вони зволікали з отриманням військової техніки з третіх країн і, тому що вони експортували снаряди, вироблені в Європі, в інші країни світу. У такому контексті ми зі стриманим оптимізмом дивимося на рішення, ухвалене нашими союзниками на Паризькій конференції 26 лютого, про збільшення закупівлі боєприпасів у третіх країн. Ми дуже вдячні за це рішення. Однак цього замало. Нам терміново потрібні рішучі та системні рішення, а не гарячкові дискусії
Міністр наголосив, що переможна стратегія базується на трьох пунктах: єдність, єдність і знову єдність.
"Загальна єдність між суспільством, воєначальниками, солдатами, військовими та політичними лідерами та між союзниками. Без сміливих і чесних відповідей на питання, поставлені на Паризькій конференції, не буде ні єдності, ні стратегії", - сказав Кулеба.
Доповнення
Володимир Зеленський заявляв, що з ініціативою Чехії щодо закупівлі боєприпасів для України в третіх країнах є позитивний прогрес, але позитивний результат зможемо оцінити тільки, коли відповідна кількість снарядів буде в Україні.
Bloomberg повідомляє, що союзники України зібрали майже всі кошти на 800 тисяч артилерійських снарядів.