Зеленський про ініціативу Чехії щодо боєприпасів: є позитивний прогрес

З ініціативою Чехії щодо закупівлі боєприпасів для України в третіх країнах є позитивний прогрес, але позитивний результат зможемо оцінити тільки, коли відповідна кількість снарядів буде в Україні. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції в Одесі з прем'єр-міністром Греції, передає УНН.

Деталі

З чеською ініціативою є точно позитивний прогрес, але позитивний результат ми зможемо оцінити тільки, коли відповідна кількість снарядів буде в Україні, тоді це буде остаточно правильний для України результат

Він зазначив, що єдина поки що альтернатива дефіциту артилерії - це дрони.

Що стосується альтернативи до цього дефіцитного 155-го калібру, то є на сьогодні тільки дрони - це відбувається у нас, зростає виробництво - це єдина поки що альтернатива дефіциту артилерії. Коли ми говоримо про дефіцит є інші види зброї, є у наших партнерів, але тут не можу бути дефіциту сміливості, тому що якщо ми вирішили щодо територіальної цілісності України та щодо захисту України та нашого суверенітету, то не треба дуже довго вагатися, а робити відповідні кроки вперед