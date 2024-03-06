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Зеленський про ініціативу Чехії щодо боєприпасів: є позитивний прогрес

Київ • УНН

 • 30349 перегляди

Ініціатива Чеської Республіки щодо закупівлі боєприпасів для України у третіх країн досягла позитивного прогресу, але позитивний результат можна буде оцінити лише тоді, коли відповідна кількість снарядів буде доставлена в Україну, за словами президента Зеленського.

Зеленський про ініціативу Чехії щодо боєприпасів: є позитивний прогрес

З ініціативою Чехії щодо закупівлі боєприпасів для України в третіх країнах є позитивний прогрес, але позитивний результат зможемо оцінити тільки, коли відповідна кількість снарядів буде в Україні. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції в Одесі з прем'єр-міністром Греції, передає УНН.

Деталі

З чеською ініціативою є точно позитивний прогрес, але позитивний результат ми зможемо оцінити тільки, коли відповідна кількість снарядів буде в Україні, тоді це буде остаточно правильний для України результат

- сказав Зеленський. 

Він зазначив, що єдина поки що альтернатива дефіциту артилерії - це дрони. 

Що стосується альтернативи до цього дефіцитного 155-го калібру, то є на сьогодні тільки дрони - це відбувається у нас, зростає виробництво - це єдина поки що альтернатива дефіциту артилерії. Коли ми говоримо про дефіцит є інші види зброї, є у наших партнерів, але тут не можу бути дефіциту сміливості, тому що якщо ми вирішили щодо територіальної цілісності України та щодо захисту України та нашого суверенітету, то не треба дуже довго вагатися, а робити відповідні кроки вперед

 - зазначив Зеленський. 

 Доповнення 

На конференції з питань безпеки в Мюнхені минулого місяця Павел сказав, що Чехія  змогла зібрати значну кількість зброї для України за межами ЄС. Йдеться про 800 тисяч снарядів - пів мільйона калібром 155 мм і 300 тисяч калібру 122 мм - які можна доставити протягом кількох тижнів" за наявності необхідних коштів.

Financial Times повідомила, що Прага збирається зібрати 1,5 мільярда доларів, щоб заплатити за боєприпаси для України. 

Президент Еммануель Макрон заявляв, що ініціатива Чехії щодо закупівлі боєприпасів для України в третіх країнах є "дуже корисною", і Франція готова внести в неї свій внесок. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Війна
Петро Павел
Прага
Financial Times
Мюнхен
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