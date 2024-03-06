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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский об инициативе Чехии по боеприпасам: есть положительный прогресс

Зеленский об инициативе Чехии по боеприпасам: есть положительный прогресс

Киев  •  УНН

6 марта 2024, 17:31  •  14220 просмотра

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Инициатива Чешской Республики по закупке боеприпасов для Украины у третьих стран достигла положительного прогресса, но положительный результат можно будет оценить только тогда, когда соответствующее количество снарядов будет доставлено в Украину, по словам президента Зеленского.

С инициативой Чехии по закупке боеприпасов для Украины в третьих странах есть положительный прогресс, но положительный результат сможем оценить только, когда соответствующее количество снарядов будет в Украине. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции в Одессе с премьер-министром Греции, передает УНН.

Детали

С чешской инициативой есть точно положительный прогресс, но положительный результат мы сможем оценить только, когда соответствующее количество снарядов будет в Украине, тогда это будет окончательно правильный для Украины результат

- сказал Зеленский. 

Он отметил, что единственная пока альтернатива дефициту артиллерии - это дроны. 

Что касается альтернативы этому дефицитному 155-му калибру, то есть на сегодня только дроны - это происходит у нас, растет производство - это единственная пока альтернатива дефицита артиллерии. Когда мы говорим о дефиците есть другие виды оружия, есть у наших партнеров, но здесь не может быть дефицита смелости, потому что если мы решили относительно территориальной целостности Украины и по защите Украины и нашего суверенитета, то не надо очень долго колебаться, а делать соответствующие шаги вперед

 - отметил Зеленский. 

 Дополнение 

На конференции по вопросам безопасности в Мюнхене в прошлом месяце Павел сказал, что Чехия  смогла собрать значительное количество оружия для Украины за пределами ЕС. Речь идет о 800 тысячах снарядов - полмиллиона калибром 155 мм и 300 тысяч калибра 122 мм - которые можно доставить в течение нескольких недель" при наличии необходимых средств.

Financial Times сообщила, что Прага собирается собрать 1,5 миллиарда долларов, чтобы заплатить за боеприпасы для Украины. 

Президент Эммануэль Макрон заявлял, что инициатива Чехии по закупке боеприпасов для Украины в третьих странах является "очень полезной", и Франция готова внести в нее свой вклад. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
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pragaПрага
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