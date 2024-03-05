Франція сприятиме ініціативі Чехії з закупівлі боєприпасів для України у третіх країн – Макрон
Київ • УНН
Франція сприятиме ініціативі Чехії з закупівлі боєприпасів для України у третіх країн.
Ініціатива Чехії щодо закупівлі боєприпасів для України в третіх країнах є "дуже корисною", і Франція готова внести в неї свій внесок, заявив у вівторок президент Еммануель Макрон. Слова Президента Франції цитує Reuters, передає УНН.
Ми підтримуємо цю ініціативу і сприятимемо їй.
Деталі
Чеська ініціатива дуже корисна, і ми її підтримаємо. Йдеться про об’єднання нашої роботи, щоб бути більш ефективними.
Макрон також повторив раніше озвучену тезу про те, що "росія не повинна перемогти в Україні" і підтримка атакованої країни триватиме стільки, скільки буде потрібно.
Питання чеського плану закупівлі зброї для України за межами Європи було одним із найочікуваніших під час під час пресконференція у Празі Президента Франції Еммануеля Макрона і Президента Чехії Петра Павела.
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Контекст
На конференції з питань безпеки в Мюнхені минулого місяця Павел сказав, що Чехія змогла зібрати значну кількість зброї для України за межами ЄС. Йдеться про 800 тисяч снарядів - пів мільйона калібром 155 мм і 300 тисяч калібру 122 мм - які можна доставити протягом кількох тижнів" за наявності необхідних коштів.
Financial Times повідомила, що Прага збирається зібрати 1,5 мільярда доларів, щоб заплатити за боєприпаси для України.
На міжнародній конференції в Парижі минулого тижня Фіала заявив, що близько 15 країн готові приєднатися до цієї ініціативи, включаючи Францію.
Зокрема, Нідерланди вже пообіцяли пожертвувати 100 мільйонів євро (108,5 мільйонів доларів).
26 лютого Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що західні союзники України мають намір вивчити можливість залучення третіх країн для постачання боєприпасів Києву.