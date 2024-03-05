Франція сприятиме ініціативі Чехії з закупівлі боєприпасів для України у третіх країн – Макрон

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 7812 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 68589 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 154234 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 150771 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 125005 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 133660 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 85524 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93319 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 98921 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89741 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
1м/с
51%
Популярнi новини

Удар по Сумах: Єрмак заявив про свідомий обстріл росіянами з касетних боєприпасів цивільних жителів міста

13 квітня, 11:54 • 19469 перегляди

Буданов назвав російські підрозділи, що завдали удару по Сумах

13 квітня, 12:43 • 25480 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 14097 перегляди

У Сумах 99 постраждалих після ракетного удару рф, серед них 11 дітей

13 квітня, 13:24 • 6866 перегляди

Спалах ящуру в Центральній Європі: країни закривають кордони для стримування вірусу

13 квітня, 13:46 • 8984 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 150766 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 223215 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 372848 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 308891 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 417006 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

18:16 • 2270 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 14119 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 31598 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 28403 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 125002 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Франція сприятиме ініціативі Чехії з закупівлі боєприпасів для України у третіх країн – Макрон

Київ • УНН

 • 26764 перегляди

Франція сприятиме ініціативі Чехії з закупівлі боєприпасів для України у третіх країн.

Франція сприятиме ініціативі Чехії з закупівлі боєприпасів для України у третіх країн – Макрон

Ініціатива Чехії щодо закупівлі боєприпасів для України в третіх країнах є "дуже корисною", і Франція готова внести в неї свій внесок, заявив у вівторок президент Еммануель Макрон. Слова Президента Франції цитує  Reuters, передає УНН.

Ми підтримуємо цю ініціативу і сприятимемо їй.

- сказав Макрон на спільній пресконференції.

Деталі

Чеська ініціатива дуже корисна, і ми її підтримаємо. Йдеться про об’єднання нашої роботи, щоб бути більш ефективними.

 – додав президент Франції.

Макрон також повторив раніше озвучену тезу про те, що "росія не повинна перемогти в Україні" і підтримка атакованої країни триватиме стільки, скільки буде потрібно.

Питання чеського плану закупівлі зброї для України за межами Європи було одним із найочікуваніших під час під час пресконференція у Празі Президента Франції Еммануеля Макрона і Президента Чехії Петра Павела.

Зустрічі європейських лідерів у Парижі: "росія не може і не повинна виграти цю війну"26.02.24, 21:59 • 30181 перегляд

Контекст

На конференції з питань безпеки в Мюнхені минулого місяця Павел сказав, що Чехія  змогла зібрати значну кількість зброї для України за межами ЄС. Йдеться про 800 тисяч снарядів - пів мільйона калібром 155 мм і 300 тисяч калібру 122 мм - які можна доставити протягом кількох тижнів" за наявності необхідних коштів.

Financial Times повідомила, що Прага збирається зібрати 1,5 мільярда доларів, щоб заплатити за боєприпаси для України. 

На міжнародній конференції в Парижі минулого тижня Фіала заявив, що близько 15 країн готові приєднатися до цієї ініціативи, включаючи Францію.

Зокрема, Нідерланди вже пообіцяли пожертвувати 100 мільйонів євро (108,5 мільйонів доларів).

26 лютого Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що західні союзники України мають намір вивчити можливість залучення третіх країн для постачання боєприпасів Києву. 

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

ВійнаПолітика
Петро Павел
Прага
Reuters
Еммануель Макрон
Франція
Чеська Республіка
Нідерланди
Україна
Київ
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,495.50
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,587.85