Нідерланди виділять Україні 100 млн євро на боєприпаси

Нідерланди виділять Україні додатково 100 мільйонів євро на боєприпаси. Про це оголосив у понеділок увечері прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте на платформі Х, передає УНН.

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Через два роки після вторгнення українські війська продовжують мужньо стояти на своєму. Але ми також бачимо, що Росія продовжує тиснути на передову. Це висуває великі вимоги до тих, хто їх захищає