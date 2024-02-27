Нідерланди виділять Україні 100 млн євро на боєприпаси
Київ • УНН
Нідерланди виділять 100 мільйонів євро на боєприпаси, щоб допомогти Україні продовжити захист від російських атак.
Нідерланди виділять Україні додатково 100 мільйонів євро на боєприпаси. Про це оголосив у понеділок увечері прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте на платформі Х, передає УНН.
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Через два роки після вторгнення українські війська продовжують мужньо стояти на своєму. Але ми також бачимо, що Росія продовжує тиснути на передову. Це висуває великі вимоги до тих, хто їх захищає
Він підкреслив, що на запрошення президента Франції сьогодні ввечері він був у Парижі з главами держав і урядів широкої групи країн на зустрічі щодо підтримки України.
Важливо, перш за все, виконати те, що ми обіцяли. І подивіться, що ще ми можемо зробити. Саме тому Нідерланди виділяють понад 100 мільйонів євро на чеську ініціативу щодо швидкої доставки в Україну сотень тисяч артилерійських снарядів
Рюттер додав, що, на його думку, Путін готується до тривалої війни і тому Нідерланди уклали з Україною безпекову угоду.
Нам потрібно продовжувати показувати, що ми непохитні і що час не на його боці. Тому Нідерланди уклали з Україною безпекову угоду, щоб продовжувати підтримувати країну щонайменше протягом наступних 10 років
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