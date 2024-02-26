Снаряди, дрони і системи розмінування: Німеччина передала Україні нову військову допомогу
Київ • УНН
Німеччина оголосила, що надішле Україні артилерійські снаряди, безпілотники, машини для розмінування та іншу військову допомогу, включаючи бронетехніку та обладнання для боротьби з безпілотниками.
Німеччина оголосила про відправлення нової партії військової допомоги Україні, до якої увійшли артилерійські снаряди, дрони й машини розмінування. Про це йдеться на сайті уряду Німеччини у понеділок, 26 лютого, передає УНН.
Деталі
До списку увійшли:
- 14 тисяч снарядів калібру 155 міліметрів;
- 10 розвідувальних безпілотників Vector із запчастинами;
- чотири машини розмінування WISENT 1;
- три мобільні, дистанційно керовані та захищені системи розмінування;
- обладнання для знешкодження вибухонебезпечних предметів;
- 250 наборів інструментів з підривними матеріалами;
- 22 системи датчиків та глушилок проти БПЛА;
- 12 терміналів супутникового зв'язку;
- чотири автомобілі для охорони кордону.
Окрім цього, Німеччина оновила перелік допомоги, яку Німеччина планує надати Україні в майбутньому: 10 додаткових броньованих ремонтно-евакуаційних машин Bergepanzer 2 і 20 систем датчиків та глушилок проти дронів.
Німеччина намагається таємно домовитись з Індією про закупівлю снарядів для України - ЗМІ26.02.24, 12:56 • 117389 переглядiв