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Франция будет способствовать инициативе Чехии по закупке боеприпасов для Украины - Макрон

Франция будет способствовать инициативе Чехии по закупке боеприпасов для Украины - Макрон

Киев  •  УНН

5 марта 2024, 15:22  •  4775 просмотра

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Франция будет способствовать чешской инициативе по закупке боеприпасов для Украины у третьих стран.

Инициатива Чехии по закупке боеприпасов для Украины в третьих странах является "очень полезной", и Франция готова внести в нее свой вклад, заявил во вторник президент Эммануэль Макрон. Слова Президента Франции цитирует  Reuters, передает УНН.

Мы поддерживаем эту инициативу и будем способствовать ей.

- сказал Макрон на совместной пресс-конференции.

Детали

Чешская инициатива очень полезная, и мы ее поддержим. Речь идет об объединении нашей работы, чтобы быть более эффективными.

 - добавил президент Франции.

Макрон также повторил ранее озвученный тезис о том, что "россия не должна победить в Украине" и поддержка атакованной страны будет продолжаться столько, сколько потребуется.

Вопрос чешского плана закупки оружия для Украины за пределами Европы был одним из самых ожидаемых во время пресс-конференции в Праге Президента Франции Эммануэля Макрона и Президента Чехии Петра Павела.

Встречи европейских лидеров в Париже: "россия не может и не должна выиграть эту войну"26 февраля 2024, 19:59 • 27926 просмотров

Контекст

На конференции по вопросам безопасности в Мюнхене в прошлом месяце Павел сказал, что Чехия  смогла собрать значительное количество оружия для Украины за пределами ЕС. Речь идет о 800 тысячах снарядов - полмиллиона калибром 155 мм и 300 тысяч калибра 122 мм - которые можно доставить в течение нескольких недель" при наличии необходимых средств.

Financial Times сообщила, что Прага собирается собрать 1,5 миллиарда долларов, чтобы заплатить за боеприпасы для Украины. 

На международной конференции в Париже на прошлой неделе Фиала заявил, что около 15 стран готовы присоединиться к этой инициативе, включая Францию.

В частности, Нидерланды уже пообещали пожертвовать 100 миллионов евро (108,5 миллионов долларов).

26 февраля Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что западные союзники Украины намерены изучить возможность привлечения третьих стран для поставки боеприпасов Киеву. 

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

ВойнаПолитика
petr-pavelПетр Павел
pragaПрага
reutersReuters
emmanuel-makronЭммануэль Макрон
frantsiyaФранция
cheshskaya-respublikaЧешская Республика
niderlandiНидерланды
ukrainaУкраина
kievКиев
Франція сприятиме ініціативі Чехії з закупівлі боєприпасів для України у третіх країн – Макрон
France will contribute to the Czech initiative to purchase ammunition for Ukraine - Macron
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