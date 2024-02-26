Встречи европейских лидеров в Париже: "россия не может и не должна выиграть эту войну"
Киев • УНН
По словам Макрона, Россия не может и не должна выиграть эту войну в Украине, ради самой Украины и коллективной безопасности Европы.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в понедельник, что европейские страны соглашаются, что они должны быть готовы к возможному нападению со стороны России в ближайшие годы, и что нужно больше усилий, чтобы помочь Украине финансово и военно противостоять агрессору. Об этом пишет Reuters, передает УНН.
россия не может и не должна выиграть эту войну в Украине, для самой Украины. Во-вторых, мы находимся в процессе обеспечения нашей коллективной безопасности на сегодня и на завтра. И поэтому, более четко, чем вчера, учитывая атаки, которым мы подвергаемся. Мы также говорим о нашей собственной безопасности. В-третьих, мы все согласны с тем, что мы не хотим вступать в войну против русского народа и что мы полны решимости держать эскалацию под контролем, как мы это успешно сделали с начала конфликта.
Детали
Президент Франции также предупредил, что война в Украине - это вопрос будущей безопасности всех европейских стран. Ведь россия может напасть на них через несколько лет.
Мы можем сказать, что консенсус, коллективный анализ заключается в том, что через несколько лет мы должны быть готовы к нападению России на упомянутые страны, и поэтому очень четко у нас есть ясность, и коллективное наблюдение заключается в том, что глубоко, сегодня на карту поставлена безопасность всех нас.
Около 20 европейских лидеров собрались в понедельник в Париже, чтобы отправить российскому президенту Владимиру Путину сообщение о европейской решимости по поддержке украинцев и своего несогласия относительно российской войны в Украине.
Заметим, что Макрон собрал европейских коллег в Елисейском дворце для обсуждения, как увеличить поставки боеприпасов в Украину. Ведь по словам советников французского Президента, в последние несколько недель в Украине наблюдается эскалация российской агрессии.
На саммите в Париже обсудят формы поддержки Украины и безопасность в Европе - Дуда26 февраля 2024, 12:48 • 23115 просмотров
В частности, одной из сфер, где можно достичь прогресса, является инициатива под руководством Чехии по закупке сотен тысяч боеприпасов в третьих странах, к чему Франция осторожно относилась, поскольку она хочет отдать приоритет развитию собственной промышленности в Европе.
Цель состоит в том, чтобы собрать достаточно денег на боеприпасы, которые нужны Украине.
Поставка боеприпасов стала критическим вопросом для Киева. Европейский Союз, однако, не достигает своей цели прислать Украине миллион артиллерийских снарядов до марта.
Мы должны быть в состоянии доставить больше снарядов. Принцип заключается в том, что снаряды будут закупаться там, где они есть.
Среди присутствующих на встрече в Париже был и канцлер Германии Олаф Шольц, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, а также лидеры скандинавских и балтийских стран.
"Он знает все, что нам нужно": Зеленский о встрече Макрона с европейскими лидерами по Украине26 февраля 2024, 14:36 • 18030 просмотров
Дополнительно
Не сообщая подробностей, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который выступает против военной помощи Украине, заявил перед поездкой в Париж, что несколько членов НАТО и ЕС рассматривают возможность отправки солдат в Украину на двусторонней основе.
Встречи европейских лидеров в Париже: "россия не может и не должна выиграть эту войну"
По словам Макрона, Россия не может и не должна выиграть эту войну в Украине, ради самой Украины и коллективной безопасности Европы.
Нацполиция готовит новые стандарты проверки руководителей правоохранительных органов: Клименко
Национальная полиция готовит новые стандарты проверки руководителей правоохранительных органов на полиграфе. По новым стандартам руководители украинских правоохранительных органов будут проходить проверку на полиграфе
Украинский бизнес должен получить дополнительные гарантии защиты - Костин
Генеральный прокурор Андрей Костин заявил, что стандарты защиты инвестиций во время досудебного расследования станут обязательными для прокуроров и помогут гарантировать защиту честного украинского бизнеса.
Активисты подняли украинский флаг на вершине крымской горы Ангара-Буруни
Активисты подняли украинский флаг на вершину крымской горы Ангара-Буруни 26 февраля, в День сопротивления российской оккупации Крыма.
В Киеве открылась выставка "33/10", рассказывающая о предпосылках и причинах войны в Украине
В Киеве открывается выставка "33/10", которая рассказывает о предпосылках и причинах войны в Украине, демонстрируя материалы, иллюстрирующие предпосылки и объясняющие причины военной агрессии России в контексте новейшей истории Украины.
Зеленский: Сотрудничество и решимость - это ответы, которые стоит всем дать на вопрос об окончании войны и приближении мира
Президент Зеленский заявил, что сотрудничество и решимость необходимы для прекращения войны и установления мира, участвуя в саммите в Париже, где обсуждалась европейская и украинская устойчивость к российской агрессии.
"Формируем экономическую устойчивость страны": Кипер рассказал детали форума с участием Президента
Форум "Сделано в Украине" имеет целью поддержать украинский бизнес и развивать экономику страны путем запуска новой платформы для сотрудничества и программы кэшбэка для отечественных товаров.
В Польше собрали большинство украинской кукурузы, которую высыпали на пути: часть придется утилизировать
Польская полиция подтвердила, что большая часть кукурузы, сброшенной на железнодорожные пути накануне в знак протеста против транзита украинского зерна через Польшу, была собрана, хотя около 30 тонн остались загрязненными и их нужно будет утилизировать или продать для производства биогаза.
Авдеевское, Марьинское и Купянское направления остаются самыми горячими точками фронта: Генштаб ВСУ
Генеральный штаб сообщил, что наиболее интенсивные бои шли на Авдеевском, Марьинском и Купянском направлениях, где украинские войска за минувшие сутки отбили многочисленные российские обстрелы по всей линии фронта.
армия рф обстреляла Сумскую область: погиб 68-летний мужчина
россияне из минометов обстреляли село Рыжевка, что на Сумщине. В результате российской атаки 68-летний мужчина получил тяжелые ранения, от которых скончался по дороге в больницу.