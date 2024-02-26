Встречи европейских лидеров в Париже: "россия не может и не должна выиграть эту войну"

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в понедельник, что европейские страны соглашаются, что они должны быть готовы к возможному нападению со стороны России в ближайшие годы, и что нужно больше усилий, чтобы помочь Украине финансово и военно противостоять агрессору. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

россия не может и не должна выиграть эту войну в Украине, для самой Украины. Во-вторых, мы находимся в процессе обеспечения нашей коллективной безопасности на сегодня и на завтра. И поэтому, более четко, чем вчера, учитывая атаки, которым мы подвергаемся. Мы также говорим о нашей собственной безопасности. В-третьих, мы все согласны с тем, что мы не хотим вступать в войну против русского народа и что мы полны решимости держать эскалацию под контролем, как мы это успешно сделали с начала конфликта. - заявил Макрон

Детали

Президент Франции также предупредил, что война в Украине - это вопрос будущей безопасности всех европейских стран. Ведь россия может напасть на них через несколько лет.

Мы можем сказать, что консенсус, коллективный анализ заключается в том, что через несколько лет мы должны быть готовы к нападению России на упомянутые страны, и поэтому очень четко у нас есть ясность, и коллективное наблюдение заключается в том, что глубоко, сегодня на карту поставлена безопасность всех нас. - сказал Макрон

Около 20 европейских лидеров собрались в понедельник в Париже, чтобы отправить российскому президенту Владимиру Путину сообщение о европейской решимости по поддержке украинцев и своего несогласия относительно российской войны в Украине.

Заметим, что Макрон собрал европейских коллег в Елисейском дворце для обсуждения, как увеличить поставки боеприпасов в Украину. Ведь по словам советников французского Президента, в последние несколько недель в Украине наблюдается эскалация российской агрессии.

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В частности, одной из сфер, где можно достичь прогресса, является инициатива под руководством Чехии по закупке сотен тысяч боеприпасов в третьих странах, к чему Франция осторожно относилась, поскольку она хочет отдать приоритет развитию собственной промышленности в Европе.

Цель состоит в том, чтобы собрать достаточно денег на боеприпасы, которые нужны Украине. - заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала перед поездкой во Францию.

Поставка боеприпасов стала критическим вопросом для Киева. Европейский Союз, однако, не достигает своей цели прислать Украине миллион артиллерийских снарядов до марта.

Мы должны быть в состоянии доставить больше снарядов. Принцип заключается в том, что снаряды будут закупаться там, где они есть. - сказал французский советник.

Среди присутствующих на встрече в Париже был и канцлер Германии Олаф Шольц, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, а также лидеры скандинавских и балтийских стран.

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Не сообщая подробностей, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который выступает против военной помощи Украине, заявил перед поездкой в Париж, что несколько членов НАТО и ЕС рассматривают возможность отправки солдат в Украину на двусторонней основе.