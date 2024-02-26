На саммите в Париже обсудят формы поддержки Украины и безопасность в Европе - Дуда
Киев • УНН
Президент Дуда обсудит в Париже пути усиления поддержки Украины и безопасности в Европе в ответ на российскую агрессию.
На саммите в Париже будут обсуждаться дальнейшие планы поддержки Украины и безопасность в Европе на фоне российской агрессии, сообщил президент Польши Анджей Дуда, которого цитируют в канцелярии польского президента, пишет УНН.
В Париже мы будем говорить о ситуации в Украине и безопасности в нашей части Европы. Переговоры будут касаться форм поддержки Украины, действий, которые предпринимает россия, дальнейших элементов ответа, которые должны быть предоставлены россии, а также способов укрепления безопасности в нашей части Европы в условиях российской агрессии против Украины
Президент Польши отметил, что "среди обсуждаемых тем будут дальнейшие планы поддержки Украины в рамках более широкого плана, который приближает нас к саммиту НАТО в Вашингтоне".
"Безопасность - мой приоритет", - подчеркнул он.
Ранее
Президент Польши Дуда сообщал, что в понедельник, 26 февраля, в Париже состоится конференция по помощи Украине - президент Франции Эммануэль Макрон пригласил ряд европейских лидеров в Париж.
Европейские лидеры собираются в Париже на саммит по Украине, но объявлений о новых поставках оружия не ожидается - Politico26 февраля 2024, 07:19 • 24052 просмотра
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Президент Дуда обсудит в Париже пути усиления поддержки Украины и безопасности в Европе в ответ на российскую агрессию.
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