На саммите в Париже обсудят формы поддержки Украины и безопасность в Европе - Дуда

На саммите в Париже будут обсуждаться дальнейшие планы поддержки Украины и безопасность в Европе на фоне российской агрессии, сообщил президент Польши Анджей Дуда, которого цитируют в канцелярии польского президента, пишет УНН.

В Париже мы будем говорить о ситуации в Украине и безопасности в нашей части Европы. Переговоры будут касаться форм поддержки Украины, действий, которые предпринимает россия, дальнейших элементов ответа, которые должны быть предоставлены россии, а также способов укрепления безопасности в нашей части Европы в условиях российской агрессии против Украины - сказал Дуда.

Президент Польши отметил, что "среди обсуждаемых тем будут дальнейшие планы поддержки Украины в рамках более широкого плана, который приближает нас к саммиту НАТО в Вашингтоне".

"Безопасность - мой приоритет", - подчеркнул он.

Ранее

Президент Польши Дуда сообщал, что в понедельник, 26 февраля, в Париже состоится конференция по помощи Украине - президент Франции Эммануэль Макрон пригласил ряд европейских лидеров в Париж.

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