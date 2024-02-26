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На саммите в Париже обсудят формы поддержки Украины и безопасность в Европе - Дуда

На саммите в Париже обсудят формы поддержки Украины и безопасность в Европе - Дуда

Киев  •  УНН

26 февраля 2024, 12:48  •  13295 просмотра

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Президент Дуда обсудит в Париже пути усиления поддержки Украины и безопасности в Европе в ответ на российскую агрессию.

На саммите в Париже будут обсуждаться дальнейшие планы поддержки Украины и безопасность в Европе на фоне российской агрессии, сообщил президент Польши Анджей Дуда, которого цитируют в канцелярии польского президента, пишет УНН.

В Париже мы будем говорить о ситуации в Украине и безопасности в нашей части Европы. Переговоры будут касаться форм поддержки Украины, действий, которые предпринимает россия, дальнейших элементов ответа, которые должны быть предоставлены россии, а также способов укрепления безопасности в нашей части Европы в условиях российской агрессии против Украины

- сказал Дуда.

Президент Польши отметил, что "среди обсуждаемых тем будут дальнейшие планы поддержки Украины в рамках более широкого плана, который приближает нас к саммиту НАТО в Вашингтоне".

"Безопасность - мой приоритет", - подчеркнул он.

Ранее

Президент Польши Дуда сообщал, что в понедельник, 26 февраля, в Париже состоится конференция по помощи Украине - президент Франции Эммануэль Макрон пригласил ряд европейских лидеров в Париж.

Европейские лидеры собираются в Париже на саммит по Украине, но объявлений о новых поставках оружия не ожидается - Politico26 февраля 2024, 07:19 • 24052 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаПолитикаНовости Мира
natoNATO
vashington-okrug-kolumbiyaВашингтон
parizhПариж
yevropaЕвропа
ukrainaУкраина
На саміті в Парижі обговорять форми підтримки України та безпеку в Європі - Дуда
Forms of support for Ukraine and security in Europe to be discussed at Paris summit - Duda
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На саммите в Париже обсудят формы поддержки Украины и безопасность в Европе - Дуда

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