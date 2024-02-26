Европейские лидеры собираются в Париже на саммит по Украине, но объявлений о новых поставках оружия не ожидается - Politico
Около 20 европейских лидеров встречаются в Париже, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Украины против российской агрессии, но о новых поставках оружия объявлено не будет.
Встреча на украинско-польской границе: в канцелярии Дуды анонсировали консультации в конце марта
В конце марта состоятся консультации по ситуации на украинско-польской границе.
Уничтожение зерна: посол Украины призвал польские власти сделать "все возможное и невозможное", чтобы наказать виновных
В Польше на выходных в четвертый раз высыпали украинскую агропродукцию. Посол Украины призвал местные власти сделать все возможное, чтобы найти и наказать виновных.
Два ангара с зерном поражены ночью ракетными ударами рф в Харьковской области, "шахеды" попали по базе отдыха - ОВА
Два гражданских зернохранилища в селе Песочин Харьковской области были поражены ночью российскими ракетами С-300.
россияне за сутки ранили еще пятерых жителей Донетчины
Еще пятеро мирных жителей Донецкой области получили ранения в результате обстрелов со стороны российских сил.
Запорожскую область россияне обстреляли более 210 раз, нанесли ракетный удар, есть жертва - ОВА
За минувшие сутки россияне 213 раз обстреляли 11 населенных пунктов Запорожской области, в результате чего 1 человек погиб и 3 получили ранения.
Армия рф ночью нанесла авиаудар по Сумской области, погибли супруги - ОВА
Авиаудар рано утром 26 февраля разрушил один дом и повредил пять других в Юнаковской общине Сумской области, Украина, в результате чего погибли супруги.
На Херсонщине россияне убили двух человек, еще одного жителя - ранили
Два человека погибли и один человек получил ранения в Херсонской области в результате российского обстрела жилых кварталов.
Силы ПВО сбили ночью 9 из 14 "шахедов" и три ракеты
Украинские силы противовоздушной обороны ночью сбили 9 иранских беспилотников "шахед" и 3 российские ракеты Х-59 в Харьковской и Днепропетровской областях.
Еще плюс 880 оккупантов и 13 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага
С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 410 700 человек личного состава и 6555 танков.