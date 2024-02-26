Европейские лидеры собираются в Париже на саммит по Украине, но объявлений о новых поставках оружия не ожидается - Politico

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Кулеба о трибунале по преступлениям россии: Украина настаивает, что он должен иметь юрисдикцию в отношении президента, премьера и главы мида рф
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Кулеба о трибунале по преступлениям россии: Украина настаивает, что он должен иметь юрисдикцию в отношении президента, премьера и главы мида рф

Украина имеет план нового контрнаступления – Зеленский
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Украина имеет план нового контрнаступления – Зеленский

С начала войны СБУ обнаружила обнаружила обнаружила 7 типов вражеских "жучков" у представителей Сил обороны - Малюк
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С начала войны СБУ обнаружила обнаружила обнаружила 7 типов вражеских "жучков" у представителей Сил обороны - Малюк

Зеленский о блокировании Польшей украинской агропродукции: если решение не будет найдено - Украина будет защищать свой бизнес
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Зеленский о блокировании Польшей украинской агропродукции: если решение не будет найдено - Украина будет защищать свой бизнес

Зеленский о возможности переговоров с путиным: мы предложим площадку, на которой он сможет согласиться, что проиграл эту войну
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Зеленский о возможности переговоров с путиным: мы предложим площадку, на которой он сможет согласиться, что проиграл эту войну

В этой войне погибла 31 тысяча украинских военных - Зеленский
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В этой войне погибла 31 тысяча украинских военных - Зеленский

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В ОП рассказали, когда Украина начнет предметные переговоры о содержании соглашения по безопасности с США
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В ОП рассказали, когда Украина начнет предметные переговоры о содержании соглашения по безопасности с США

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Каждый дополнительный месяц войны приводит к катастрофическим последствиям в экономике рф - Юсов
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Каждый дополнительный месяц войны приводит к катастрофическим последствиям в экономике рф - Юсов

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Фамилия нового главы НАПК определена до завершения конкурса - расследование
24.02.24  •  231862 просмотра

Фамилия нового главы НАПК определена до завершения конкурса - расследование

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В Украине вдвое возросло количество случаев бешенства животных: Госпродпотребслужба назвала причины и правила поведения с бешеными животными
23.02.24  •  231188 просмотра

В Украине вдвое возросло количество случаев бешенства животных: Госпродпотребслужба назвала причины и правила поведения с бешеными животными

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Новости по теме

Европейские лидеры собираются в Париже на саммит по Украине, но объявлений о новых поставках оружия не ожидается - Politico

Около 20 европейских лидеров встречаются в Париже, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Украины против российской агрессии, но о новых поставках оружия объявлено не будет.

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Европейские лидеры собираются в Париже на саммит по Украине, но объявлений о новых поставках оружия не ожидается - Politico

Встреча на украинско-польской границе: в канцелярии Дуды анонсировали консультации в конце марта

В конце марта состоятся консультации по ситуации на украинско-польской границе.

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Встреча на украинско-польской границе: в канцелярии Дуды анонсировали консультации в конце марта

Уничтожение зерна: посол Украины призвал польские власти сделать "все возможное и невозможное", чтобы наказать виновных

В Польше на выходных в четвертый раз высыпали украинскую агропродукцию. Посол Украины призвал местные власти сделать все возможное, чтобы найти и наказать виновных.

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Уничтожение зерна: посол Украины призвал польские власти сделать "все возможное и невозможное", чтобы наказать виновных

Два ангара с зерном поражены ночью ракетными ударами рф в Харьковской области, "шахеды" попали по базе отдыха - ОВА

Два гражданских зернохранилища в селе Песочин Харьковской области были поражены ночью российскими ракетами С-300.

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россияне за сутки ранили еще пятерых жителей Донетчины

Еще пятеро мирных жителей Донецкой области получили ранения в результате обстрелов со стороны российских сил.

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За минувшие сутки россияне 213 раз обстреляли 11 населенных пунктов Запорожской области, в результате чего 1 человек погиб и 3 получили ранения.

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Армия рф ночью нанесла авиаудар по Сумской области, погибли супруги - ОВА

Авиаудар рано утром 26 февраля разрушил один дом и повредил пять других в Юнаковской общине Сумской области, Украина, в результате чего погибли супруги.

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Армия рф ночью нанесла авиаудар по Сумской области, погибли супруги - ОВА

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Два человека погибли и один человек получил ранения в Херсонской области в результате российского обстрела жилых кварталов.

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Силы ПВО сбили ночью 9 из 14 "шахедов" и три ракеты

Украинские силы противовоздушной обороны ночью сбили 9 иранских беспилотников "шахед" и 3 российские ракеты Х-59 в Харьковской и Днепропетровской областях.

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Силы ПВО сбили ночью 9 из 14 "шахедов" и три ракеты

Еще плюс 880 оккупантов и 13 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 410 700 человек личного состава и 6555 танков.

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Еще плюс 880 оккупантов и 13 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага