Европейские лидеры собираются в Париже на саммит по Украине, но объявлений о новых поставках оружия не ожидается - Politico

Европейские лидеры встречаются сегодня в Париже, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Украины против российской агрессии, но, по словам французского советника, о новых поставках оружия объявлено не будет, сообщает Politico, пишет УНН.

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"Около 20 европейских лидеров встречаются сегодня в Елисейском дворце в Париже на спешно созванный саммит в поддержку Украины", - говорится в публикации.

Среди присутствующих, как указано: канцлер Германии Олаф Шольц, лидер Испании Педро Санчес, премьер-министры Нидерландов Марк Рютте и Эстонии Кая Каллас, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон. "Их цель? Вернуть свою харизму, чтобы помочь Украине победить наступающие российские войска", - отмечает издание.

"Мы полны решимости, мы мотивированы и привержены победе Украины", - заявил журналистам советник Елисейского дворца.

При этом, как указано, "французский советник указал, что о новых поставках оружия сегодня объявлено не будет".

Советник Елисейского дворца в то же время настаивал, используя английское выражение, что "с нашей стороны нет никакого чувства "обреченности и уныния" (doom and gloom)". "Я вам здесь очень ясно скажу: мы не с чуством обреченности и не в унынии", - указал он.

Французские официальные лица заявили, что в последние недели россия продемонстрировала новую агрессивность, например, полет президента владимира путина на бомбардировщике, способном нести ядерное оружие, что они рассматривают как попытку запугать европейцев в то время, когда американская поддержка была поставлена под сомнение из-за предстоящие президентские выборы, пишет издание.

"Вопрос, на который европейским лидерам придется ответить: готовы ли они (и желают ли) вмешаться и компенсировать ослабление США?" - говорится в публикации.

При этом указано, что премьер-министра Италии Джорджии Мелони сегодня не будет в Париже. "Вместо этого Рим будет представлять малоизвестный Эдмондо Чириелли, вице-министр иностранных дел. Получив приглашение от Елисейского дворца на прошлой неделе, Мелони назначила встречу со своими министрами сегодня днем — точно в то же время, что и конференция Макрона — де-факто заблокировав себе и министру иностранных дел Антонио Таяни участие в ней", - пишет издение.

"Итальянское правительство, возможно, не оценило того, что Макрон был единственным лидером G7, который пропустил видеовстречу, организованную Мелони на выходных, и вместо этого посетил ежегодный фермерский фестиваль Salon de l’agricultural", - сказано в публикации. В воскресенье Елисейский дворец, как сообщается, заявил, что никакого "яблока раздора" нет, только лишь премьер-министр Италии меняла дату виртуальной встречи G7.

"Выявляет ли Франция признаки гибкости относительно своих настойчивых требований "покупать европейское", когда речь идет о закупке боеприпасов для Украины? Тот же советник утверждал, что позиция Парижа по этому поводу не "догматична", добавив, что "мы будем покупать снаряды там, где они есть". Но он добавил, что европейские производители все равно следует стимулировать производить больше", - пишет издание.

Макрон проведет саммит по Украине в Париже 26 февраля