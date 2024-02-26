Європейські лідери збираються в Парижі на саміт щодо України, але оголошень про нові поставки зброї не очікується - Politico

Європейські лідери зустрічаються сьогодні в Парижі, щоб обговорити подальшу підтримку України проти російської агресії, але, за словами французького радника, про нові поставки зброї оголошено не буде, повідомляє Politico, пише УНН.

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"Близько 20 європейських лідерів зустрічаються сьогодні в Єлисейському палаці в Парижі на спішно скликаний саміт на підтримку України", - ідеться в публікації.

Серед присутніх, як зазначено: канцлер Німеччини Олаф Шольц, лідер Іспанії Педро Санчес, прем'єр-міністри Нідерландів Марк Рютте та Естонії Кая Каллас, міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон. "Їхня мета? Повернути свою харизму, щоб допомогти Україні перемогти російські війська, що наступають", - зазначає видання.

"Ми сповнені рішучості, ми мотивовані і прихильні до перемоги України", - заявив журналістам радник Єлисейського палацу.

При цьому, як зазначено, "французький радник вказав, що про нові поставки зброї сьогодні оголошено не буде".

Радник Єлисейського палацу водночас наполягав, використовуючи англійський вислів, що "з нашого боку немає жодного відчуття "приреченості та зневіри" (doom and gloom)". "Я вам тут дуже ясно скажу: ми не з почуттям приреченості і не в зневірі", - вказав він.

Французькі офіційні особи заявили, що останніми тижнями росія продемонструвала нову агресивність, наприклад, політ президента володимира путіна на бомбардувальнику, здатному нести ядерну зброю, що вони розглядають як спробу залякати європейців "у той час, коли американська підтримка була поставлена під сумнів через майбутні президентські вибори", пише видання.

"Питання, на яке європейським лідерам доведеться відповісти: чи готові вони (і чи бажають) втрутитися і компенсувати ослаблення США?" - ідеться в публікації.

При цьому зазначено, що прем'єр-міністра Італії Джорджі Мелоні сьогодні не буде в Парижі. "Замість цього Рим представлятиме маловідомий Едмондо Чіріеллі, віце-міністр закордонних справ. Отримавши запрошення від Єлисейського палацу минулого тижня, Мелоні призначила зустріч зі своїми міністрами сьогодні вдень - точно в той самий час, що й конференція Макрона, - де-факто заблокувавши собі та міністру закордонних справ Антоніо Таяні участь у ній", - пише видання.

"Італійський уряд, можливо, не оцінив того, що Макрон був єдиним лідером G7, який пропустив відеозустріч, організовану Мелоні на вихідних, і натомість відвідав щорічний фермерський фестиваль Salon de l'agricultural", - сказано в публікації. У неділю Єлисейський палац, як повідомляється, заявив, що жодного "яблука розбрату" немає, лишень прем'єр-міністр Італії змінювала дату віртуальної зустрічі G7.

"Чи виявляє Франція ознаки гнучкості щодо своїх наполегливих вимог "купувати європейське", коли йдеться про закупівлю боєприпасів для України? Той же радник стверджував, що позиція Парижа з цього приводу не є "догматичною", додавши, що "ми будемо купувати снаряди там, де вони є". Але він додав, що європейських виробників все одно слід стимулювати виробляти більше", - пише видання.

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