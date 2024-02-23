Макрон проведе саміт щодо України в Парижі 26 лютого
Київ • УНН
Президент Франції Еммануель Макрон проведе саміт у Парижі 26 лютого, щоб обговорити підтримку України з європейськими лідерами та чиновниками.
Президент Франції Еммануель Макрон прийме в понеділок, 26 лютого, у Парижі низку європейських лідерів і представників урядів для зустрічі щодо України, пише Reuters із повідомленням на офіс голови держави, передає УНН.
"Через два роки після початку вторгнення в Україну, ця робоча зустріч дасть можливість вивчити шляхи активізації співробітництва між партнерами для підтримки України", - йдеться в повідомленні.
За словами французьких чиновників, Макрон має намір дати зрозуміти москві, що в Європі немає "втоми від України", незважаючи на побоювання з приводу подальшої підтримки з боку США.
Доповнення
16 лютого у Парижі президенти України та Франції - Володимир Зеленський та Еммануель Макрон - підписали двосторонню безпекову угоду.
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що відвідає Україну "до середини березня"