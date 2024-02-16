Макрон заявив, що відвідає Україну "до середини березня"
Київ • УНН
Президент Франції під час пресконференції у Парижі заявив, що збирається відвідати Україну в найближчі тижні, а точніше - до середини березня.
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що відвідає Україну "до середини березня", передає УНН.
"Я приїду до середини березня і буду пліч-о-пліч з українським президентом. Ви може мене чекати у найближчі тижні, це точно", - повідомив Макрон на пресконференції із Президентом України Володимиром Зеленським.
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Як повідомляв УНН, Володимир Зеленський прибув до Франції.