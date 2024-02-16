Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що відвідає Україну "до середини березня", передає УНН.

"Я приїду до середини березня і буду пліч-о-пліч з українським президентом. Ви може мене чекати у найближчі тижні, це точно", - повідомив Макрон на пресконференції із Президентом України Володимиром Зеленським.

Макрон і Зеленський підписали двосторонню безпекову угоду між Францією та Україною

Нагадаємо

Як повідомляв УНН, Володимир Зеленський прибув до Франції.