Макрон і Зеленський підписали двосторонню безпекову угоду між Францією та Україною
Київ • УНН
Франція та Україна підписали двосторонню угоду про безпеку під час зустрічі президентів Зеленського та Макрона в Парижі.
У Парижі президенти України та Франції - Володимир Зеленський та Еммануель Макрон - підписали двосторонню безпекову угоду, передає УНН із посиланням на BFMTV.
"Еммануель Макрон і Володимир Зеленський підписали двосторонню безпекову угоду між Францією та Україною", - йдеться у повідомленні.
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Президент України Володимир Зеленський прибув до Єлисейського палацу, де його зустрів Президент Франції Еммануель Макрон.